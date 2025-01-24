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        Ali Gaffar Okkan, şehadetinin 24. yılında Sakarya'da anıldı

        Diyarbakır'da uğradıkları saldırıda beraberindeki 5 silah arkadaşıyla şehit olan Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okkan, şehadetinin 24. yılında Sakarya'nın Hendek ilçesindeki mezarı başında anıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.01.2025 - 14:13 Güncelleme: 24.01.2025 - 14:52
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        Ali Gaffar Okkan, şehadetinin 24. yılında Sakarya'da anıldı
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        Diyarbakır'da uğradıkları saldırıda beraberindeki 5 silah arkadaşıyla şehit olan Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okkan, şehadetinin 24. yılında Sakarya'nın Hendek ilçesindeki mezarı başında anıldı.

        Şehidin kabri başında düzenlenen törene, ailesi ve yakınlarının yanı sıra Vali Rahmi Doğan, AK Parti Sakarya Milletvekili Ali İnci, Hendek Kaymakamı Halil İbrahim Acır, İl Emniyet Müdürü Selçuk Doğuş, Hendek Belediye Başkanı İrfan Püsküllü, siyasi partilerin temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

        Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda, Okkan'ın öz geçmişi okundu.

        Vali Doğan, burada yaptığı konuşmada, 24. seneidevriyesindeki törenin kalabalık olmasının Ali Gaffar Okkan ile şehitlerin memleket ve millet için ne kadar kıymetli olduğunu gösterdiğini söyledi.

        Şehit Okkan'ın hem Diyarbakır'da hem diğer çalıştığı illerde vazifesini en iyi şekilde yaparken halkla birlik beraberlik içerisinde görevini ifa ettiğini anlatan Doğan, bu topraklar için yüz binlerce şehit verdiklerini, vermeye devam ettiklerini ifade etti.

        Doğan, şehitlere, ailelerine ve gazilere şükranlarını dile getirerek, milletin Ali Gaffar Okkan'a muhabbetinin, hürmetinin ve saygısının ilelebet devam edeceğini sözlerine ekledi.

        AK Parti Sakarya Milletvekili Ali İnci, çeyrek asırdır unutulmayan Okkan ve silah arkadaşlarını rahmetle anarak, Diyarbakır halkının onun için düzenlenen törenlerde dükkanlarını kapatıp yüz binlerce insanın sokakları doldurduğunu anlattı.

        İnci, 11 Ocak'ta Diyarbakır'a gittiğinde 250 Ali Gaffar isimli çocuğu bir araya getirip polis elbiseleri giydirdiklerini, aradan 24 yıl geçmesine rağmen ailelerin hala çocuklarına şehit emniyet müdürünün ismini verdiğini kaydetti.

        Kaymakam Acır, Belediye Başkanı Püsküllü, İl Emniyet Müdürü Doğuş, eski Sakarya Kuvayi Milliye Derneği Başkanı Nuri Çamur ve Türkiye Emekli Emniyet Müdürleri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı İsmail Çalışkan da birer konuşma yaptı.

        Konuşmaların ardından şehitler için Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi. ​​​​​​​Daha sonra Okkan'ın yakınları, protokol üyeleri ve vatandaşlar, şehit emniyet müdürünün mezarına karanfil bıraktı.

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