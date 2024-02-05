Ali Kayalı 20 Yaş Altı Serbest Güreş Türkiye Şampiyonası, Sakarya'da başladı.

Sert geçen bazı müsabakalarda sakatlık yaşayan sporculara sağlık ekipleri müdahale etti.

Şampiyonanın ilk gününde 57, 65, 74, 86 ve 97 kiloda mindere çıkan sporcular, birbirlerine üstünlük kurabilmek için kıyasıya güreşti.

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