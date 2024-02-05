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        Ali Kayalı 20 Yaş Altı Serbest Güreş Türkiye Şampiyonası, Sakarya'da başladı

        Ali Kayalı 20 Yaş Altı Serbest Güreş Türkiye Şampiyonası, Sakarya'da başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.02.2024 - 14:03 Güncelleme: 05.02.2024 - 14:52
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        Ali Kayalı 20 Yaş Altı Serbest Güreş Türkiye Şampiyonası, Sakarya'da başladı
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        Ali Kayalı 20 Yaş Altı Serbest Güreş Türkiye Şampiyonası, Sakarya'da başladı.

        Türkiye Güreş Federasyonunca Serdivan Spor Salonu'nda düzenlenen şampiyonaya 50 şehir, 114 kulüpten yaklaşık 450 sporcu katılıyor.

        Şampiyonanın ilk gününde 57, 65, 74, 86 ve 97 kiloda mindere çıkan sporcular, birbirlerine üstünlük kurabilmek için kıyasıya güreşti.

        Sert geçen bazı müsabakalarda sakatlık yaşayan sporculara sağlık ekipleri müdahale etti.

        Organizasyon, 7 Şubat Çarşamba sona erecek.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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