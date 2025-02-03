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        Sakarya'da belediyelerde şubat ayı olağan meclis toplantısı yapıldı

        Adapazarı, Erenler ve Ferizli belediyelerinin şubat ayı olağan meclis toplantısı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.02.2025 - 17:02 Güncelleme: 03.02.2025 - 17:02
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        Sakarya'da belediyelerde şubat ayı olağan meclis toplantısı yapıldı
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        Adapazarı, Erenler ve Ferizli belediyelerinin şubat ayı olağan meclis toplantısı gerçekleştirildi.

        Adapazarı Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Orhangazi Kültür Merkezi'nde düzenlenen toplantıya, Belediye Başkanı Mutlu Işıksu başkanlık yaptı.

        Toplantıda konuşan Işıksu, Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğünü kurduklarını ve Aile Danışma Merkezinin de hizmet vermeye başladığını belirtti.

        Güçlü aile ve toplumun önemine işaret eden Işıksu, "Saygıdeğer Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın 2025 yılını 'Aile Yılı' ilan etmesiyle bizler de Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü olarak güçlü aile, güçlü toplum anlayışımızla çalışmalarımıza hız kesmeden devam ediyoruz. Amacımız, aile bireylerinin birlikteliğini güçlendirmek, çocuklarımızın mutlu ve güvenli ortamda büyümesini sağlamak ve toplumun her bireyinin kendine güvenen, sorumluluk sahibi bireyler olarak yetişmesine destek olmaktır." ifadelerini kullandı.

        Sakarya Büyükşehir Belediyesinin Tığcılar Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesi çalışmalarına değinen Işıksu, şunları kaydetti:

        "Geçtiğimiz ay içerisinde Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanımız Yusuf Alemdar'ın liderliğinde, Tığcılar Mahallemizde planlanan kentsel dönüşüm projesi kapsamında önemli toplantı gerçekleştirdik. Toplantıda, Tığcılar Mahallemizdeki hak sahipleriyle bir araya gelinerek görüşleri dinlenildi. Kentsel dönüşüm projeleri, şehrimizin geleceği için hayati öneme sahiptir. Özellikle deprem riski yüksek bölgelerde, eski ve dayanıksız yapıların yenilenmesi, can ve mal güvenliğimiz açısından büyük gerekliliktir. Bu nedenle Tığcılar Mahallemizde planlanan bu dönüşüm projesi, sadece fiziksel yenilenme değil, aynı zamanda sosyal ve kültürel yeniden yapılanma sürecidir."

        - Erenler

        Erenler Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Belediye Başkanı Şenol Dinç'in başkanlığında yapılan toplantıda 3 gündem maddesi karara bağlandı.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Dinç, ilçenin 33 mahallesinde ekiplerin sahada vatandaşların hizmetinde olduğunu belirtti.

        Dinç, "Küpçüler Mahallemize müjde vermek istiyorum. Her yaştan vatandaşımızın keyifli zaman geçirebileceği park inşa edeceğiz. İçerisinde yürüyüş yolları, oturma alanları, spor aktiviteleri için alanlarla bu konsept Küpçülerimize çok yakışacak." ifadesini kullandı.

        Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerde hayatını kaybedenleri rahmetle andığını belirten Dinç, depremin kaçınılmaz bir gerçek olduğunu, bu kapsamda kentsel dönüşümle ilgili önlemleri imkanları dahilinde aldıklarını kaydetti.

        - Ferizli

        Ferizli Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Belediye Başkanı Mehmet Ata'nın başkanlığında yapılan toplantıda 2 gündem maddesi karara bağlandı.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Ata, 2024-2025 eğitim ve öğretim yılının ikinci dönemine başlayan öğrenci ve öğretmenlere başarılar dileyerek, "Evlatlarımızın en iyi eğitimi alması için her zaman yanlarında olmaya devam edeceğiz. Eğitime katkı sağlamak adına okullarımızın fiziki koşullarını iyileştirmeye yönelik çalışmalarız da devam ediyor." ifadelerini kullandı.

        Sosyal yaşam alanlarının iyileştirilmesi konusundaki çalışmalara da değinen Ata, şunları kaydetti:

        "Vatandaşlarımızın daha güvenli ve konforlu şekilde vakit geçirebilmeleri için parklarımızı yeniliyoruz. Kemalpaşa Mahallemiz'de bulunan Sait Faik Abasıyanık Parkı'nda başlattığımız kapsamlı yenileme çalışmaları devam ediyor. Özellikle yıkılma riski taşıyan istinat duvarının yenilenmesi başta olmak üzere parkın fiziki koşullarını iyileştirmek için gerekli tüm adımları atıyoruz."

        Yol ve altyapı hizmetlerinin de öncelikli gündem maddeleri arasında yer aldığını aktaran Ata, yürütülen çalışmalardan bahsetti.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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