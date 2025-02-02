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        Ampute Futbol Süper Ligi

        Ampute Futbol Süper Ligi'nin 11. haftasında Şişli Yeditepe Engelliler Spor Kulübü, deplasmanda karşılaştığı Sakarya Bedensel Engelliler Spor Kulübü'nü 4-0 mağlup etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.02.2025 - 20:34 Güncelleme: 02.02.2025 - 20:34
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        Ampute Futbol Süper Ligi
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        Ampute Futbol Süper Ligi'nin 11. haftasında Şişli Yeditepe Engelliler Spor Kulübü, deplasmanda karşılaştığı Sakarya Bedensel Engelliler Spor Kulübü'nü 4-0 mağlup etti.

        Sakarya Atatürk Stadı'nın yanındaki sahada oynanan karşılaşma, İstanbul ekibinin 4-0'lık galibiyetiyle sona erdi.

        Sakarya Bedensel Engelliler Spor Kulübü antrenörü Muammer Baş, gazetecilere, mücadelelerinden dolayı oyuncularını tebrik ettiğini, ligin ikinci yarısında gelecek transferlerle daha iyi bir takım olacaklarını kaydetti.

        Şişli Yeditepe Engelliler Spor Kulübü antrenörü Ahmet Türkcan da galibiyetten dolayı takımını tebrik ederek, oyuncularının antrenmanda çalıştıklarını sahaya yansıttığını ifade etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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