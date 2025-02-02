Ampute Futbol Süper Ligi
Ampute Futbol Süper Ligi'nin 11. haftasında Şişli Yeditepe Engelliler Spor Kulübü, deplasmanda karşılaştığı Sakarya Bedensel Engelliler Spor Kulübü'nü 4-0 mağlup etti.
Ampute Futbol Süper Ligi'nin 11. haftasında Şişli Yeditepe Engelliler Spor Kulübü, deplasmanda karşılaştığı Sakarya Bedensel Engelliler Spor Kulübü'nü 4-0 mağlup etti.
Sakarya Atatürk Stadı'nın yanındaki sahada oynanan karşılaşma, İstanbul ekibinin 4-0'lık galibiyetiyle sona erdi.
Sakarya Bedensel Engelliler Spor Kulübü antrenörü Muammer Baş, gazetecilere, mücadelelerinden dolayı oyuncularını tebrik ettiğini, ligin ikinci yarısında gelecek transferlerle daha iyi bir takım olacaklarını kaydetti.
Şişli Yeditepe Engelliler Spor Kulübü antrenörü Ahmet Türkcan da galibiyetten dolayı takımını tebrik ederek, oyuncularının antrenmanda çalıştıklarını sahaya yansıttığını ifade etti.
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