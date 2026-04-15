Sakarya, Zonguldak, Düzce ve Karabük'te Turizm Haftası kutlandı

Sakarya, Zonguldak, Düzce ve Karabük'te "Turizm Haftası" kutlama programları düzenlendi.





Sakarya'nın Sapanca ilçesinde kortej yürüyüşünün ardından, Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Turizm Fakültesi'nde düzenlenen program saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.





Programda Sakarya Vali Yardımcısı Yusuf İzci, SUBÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Oğuz Türkay, Sapanca Belediye Başkanı Nihat Arda Şahin, İl Kültür ve Turizm Müdürü Süleyman Acar, Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Akgün Altuğ, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı Yönetim Kurulu Üyesi Hediye Güral Gür, birer konuşma yaptı.



Sakarya tanıtım film gösteriminin ardından Sezginler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinin bazı efsaneler ve tarihi mekanlara ilişkin sunumları ile Sapanca Sinan Göksun İlköğretim Okulu öğrencilerinin ve Sapanca Halk Eğitim Merkezi'nin halk oyunları gösterisi gerçekleştirildi.



Program, "Türk ve Türkmen Ressamların Fırçasından Sakarya" temalı serginin gezilmesinin ardından sona erdi.



- Zonguldak



Zonguldak'ta düzenlenen törende Valilik binası önündeki Atatürk Anıtı'na İl Kültür ve Turizm Müdürü Taner Dursun tarafından çelenk sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.





Törende konuşan Dursun, Zonguldak'ın yalnızca "sanayi kenti" değil, güçlü potansiyele sahip, yükselen bir turizm destinasyonu olduğunu söyledi.





Turizmin sadece ekonomik faaliyet olmadığını dile getiren Dursun, "Turizm, kültürleri buluşturan, insanları yakınlaştıran ve toplumlar arasında kalıcı dostluk köprüleri kuran evrensel bir değerdir. Bu anlayışla Kültür ve Turizm Bakanlığımızın ortaya koyduğu stratejik hedefler doğrultusunda, Zonguldak'ımızı turizmde hak ettiği noktaya taşımak için kararlılıkla çalışmalarımızı sürdürüyoruz." dedi.



Tören, halk oyunları gösterisi ve mehteran konserinin ardından sona erdi.



- Düzce



Düzce'nin Akçakoca ilçesinde "Turizm Haftası" dolayısıyla kortej yürüyüşü düzenlendi.



Akçakoca Kaymakamlığı önünden başlayan yürüyüşte öğrenciler "Turizm Haftası Kutlu Olsun" yazılı pankartı açtı.



Yöresel kıyafetli kadınların renk kattığı yürüyüşe, Akçakoca Kaymakamı Hacı Arslan Uzan, Akçakoca Belediye Başkanı Fikret Albayrak, İl Kültür ve Turizm Müdürü Esra Alemdaroğlu, ilçede eğitim gören turizm fakültesi ve turizm otelcilik lisesi öğrencileri ile vatandaşlar katıldı.



- Karabük



UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan Karabük'ün Safranbolu ilçesinde Turizm Haftası dolayısıyla Valilik tarafından Tarihi Çarşı'da düzenlenen tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.



Törende konuşan Vali Oktay Çağatay, Turizm Haftasıyla başlayan turizm sezonunun bereketli geçmesini temenni etti.



Çağatay, Karabük'ün muazzam bir coğrafya olduğunu belirterek, "En önemli vazifemiz ata yadigarı mirası sağlıklı haliyle gelecek nesillere aktarmak." dedi.



Açılışta, halk oyunları gösterileri sunuldu, yöresel lezzetler ikram edildi, Şefik Dizdar Sanat Evi'nde ise "Safranbolu'nun Üçüncü Hali" sergisi açıldı.



Etkinliğe, Karabük Vali Yardımcısı Vekili Meral Batı Demirbaş, Safranbolu Kaymakamı Hayrettin Baskın, Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay İsmail Göcek, İl Kültür ve Turizm Müdürü İbrahim Şahin, MHP İl Başkanı Cenk Gedikoğlu, kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

