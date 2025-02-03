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        Ukraynalı ve Endonezyalı iki kadın Sakarya'da Müslüman oldu

        Ukraynalı Iryna Kovalchuk ile Endonezyalı Nı Putu Lestari Yalçın, İslamiyet'i seçti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.02.2025 - 19:50 Güncelleme: 03.02.2025 - 20:07
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        Ukraynalı ve Endonezyalı iki kadın Sakarya'da Müslüman oldu
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        Ukraynalı Iryna Kovalchuk ile Endonezyalı Nı Putu Lestari Yalçın, İslamiyet'i seçti.

        Sakarya'nın Geyve ilçesinde bulunan Ukraynalı Iryna Kovalchuk, Müslüman olmak istediğini belirterek Geyve Müftülüğüne başvurdu.

        Müftülükte gerçekleştirilen ihtida töreninde, Merkez Sinanbey Camisi imam hatibi Enes Deniz, Kur'an-ı Kerim okudu, İlçe Müftüsü Mülayim Bayındır, İslam'ın temel esasları hakkında bilgi verdi.

        Ardından kelimeişehadet getirerek Müslüman olan ve "Emine" ismini alan Kovalchuk'a, Bayındır tarafından Diyanet İşleri Başkanlığı yayınlarından mealli Kur'an-ı Kerim hediye edilerek ihtida belgesi takdim edildi.

        Müslüman olmak istediğini belirterek Geyve Müftülüğüne başvuran Endonezyalı Nı Putu Lestari Yalçın için de ihtida töreni düzenlendi.

        Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan törende, Geyve Müftüsü Bayındır, İslam'ın dinini anlattı. Kelimeişehadet getirerek Müslüman olan ve "Hira Nur" ismini alan Endonezyalı kadına, Bayındır, Diyanet İşleri Başkanlığı yayınlarından mealli Kur'an-ı Kerim hediye ederek ihtida belgesini verdi.​​​​​​​

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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