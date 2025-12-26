Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, Sakarya'da konuştu:

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "Daha güçlü, daha büyük, daha müreffeh bir Türkiye tasavvuruyla insan kaynağımızı besleyecek adımları kararlılıkla atmaya devam edeceğiz. OSB'ler içinde ve çevresinde mesleki eğitimin sanayi ile entegrasyonunu daha da güçlendirecek, nitelikli iş gücü yetiştirecek sanayi ve teknoloji kolejleri kuracağız." dedi.

Programı kapsamında Sakarya Valiliğini ziyaret eden Bakan Kacır, Vali Rahmi Doğan ve yetkililerden kentteki çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Kacır, daha sonra kendi kullandığı Togg'un T10F modeliyle "Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Hendek Meslek Yüksekokulu Yeni Hizmet Binası Açılış Töreni"nin gerçekleştirileceği alana geldi.

Törende konuşan Kacır, geleceği emanet edecekleri gençlere geçmişin fotoğrafını sunmanın, bugünün Türkiye'sinin inşa sürecini doğru şekilde anlatmanın, onları yarınlara daha güçlü hazırlayacağını söyledi.

Türkiye'ye yıllar yılı hem vakit kaybettiren hem de milletin özgüvenini bastıran "biz yapamayız" anlayışının 23 yıl öncesine kadar sürdüğünü, bu prangalardan 23 yıl önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde kurtulduklarını anlatan Kacır, özgüvenini tekrar kazanan, küllerinden yeniden doğan milletin hayallerini birer birer gerçeğe dönüştürdüklerini kaydetti.

Kacır, güçlü, rekabetçi ve sürdürülebilir sanayi altyapısıyla, AR-GE ve inovasyon yatırımlarıyla, nitelikli insan kaynağıyla ülkeyi bölgesinde ve dünyada söz sahibi konuma taşıdıklarını vurgulayarak, üretimde ve teknoloji geliştirmede attıkları uzun vadeli adımların nihayetinde imalat sanayi katma değerini 41 milyar dolardan 241 milyar dolara yükselttiklerini belirtti. Askeri insansız hava aracı üretiminde dünya lideri olduklarını, ticari araç, güneş paneli, beyaz eşya gibi pek çok üründe Avrupa'nın önde gelen üreticisi konumunda olan Türk sanayisi inşa ettiklerini dile getiren Kacır, yıllık ürün ihracatının, imalat sanayisinin öncülüğünde 36 milyar dolardan 270 milyar dolara çıktığını anlattı. Kacır, Türkiye'nin bugün, Çin'den sonra Orta Avrupa'ya kadar uzanan geniş kuşakta ürettiği ürün ve ihracat pazarı çeşitliliği açısından en rekabetçi ülke olduğuna işaret ederek, "Tüm bu kazanımları, yatırımcısının önünü açan yaklaşımla, vizyonel projelerle, yatırım, istihdam, üretim, icat ve ihracata katkı sağlayan her türlü girişimi destekleyerek elde ettik. Büyük ve güçlü Türkiye hedefine giden yolda, tüm imkanlarımızı seferber ederek üreticimizin, girişimcimizin, alın ve akıl teriyle çalışan emekçilerimizin her daim yanında olduk." ifadesini kullandı.

Bakan Kacır, yatırımcılara çevre dostu, maliyet etkin sanayi alanları sunarak ülkenin büyümesinin, kalkınmasının sac ayaklarından olan organize sanayi bölgelerini (OSB) yurt sathına yaydıklarından bahsederek, altyapısı, lojistiği, kümelenme imkanları ve nitelikli istihdam kapasitesiyle Türkiye'yi küresel değer zincirlerinde vazgeçilmez, güvenilir ve rekabetçi üretim merkezi konumuna taşıyan OSB'lerin sayısını 191'den 371'e yükselttiklerini kaydetti. Kacır, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler'in (KOBİ) finansmana erişimini kolaylaştırmak, yatırım iştahını diri tutmak için KOSGEB aracılığıyla KOBİ'lere 3 milyar liralık destek sağladıklarını, böylelikle üretim, istihdam ve ihracat zincirinde KOBİ'lerin rolünü güçlendirdiklerini anlattı. Yatırım teşvikleriyle Sakarya'da 291 milyar lira yatırımın ve 60 bin istihdamın önünü açtıklarını aktaran Kacır, yeni teşvik sistemi doğrultusunda kentte gerçekleştirilen yatırımları desteklemeye devam ettiklerini belirtti. Kacır, öncelikli yatırımlar kapsamında Sakarya organize sanayi bölgelerinde hayata geçirilecek yatırımlarda istihdam edilecek çalışanların SGK İşveren Payının yarısını 2 yıl boyunca Bakanlığın karşıladığını dile getirerek, kentte yapılacak yatırımlarda kullanılacak krediler için finansman desteğini 24 milyon liraya çıkardıklarını, 9,5 puan finansman desteği sağladıklarını bildirdi.

Sakarya sanayisine ve üretimine değer katacak, doğrusal hareket kızakları üretimi, endüstriyel otonom temizlik makinesi üretimi, gemiler ve yüzer araçlar için basınçlı havayla çalışan sanitasyon sistemleri üretimi ile meyve ve atıklarından katma değerli ürünler üretimi yatırımları için ayrıcalıklı destekler sağladıklarını belirten Kacır, bu yatırımlarda 240 milyon liraya kadar finansman desteği ve yatırımın yüzde 50'si oranında vergi indirimi sunduklarını söyledi. - "Mesleki eğitimi dört duvarla sınırlı eğitim anlayışının ötesine taşıyoruz" Kacır, dünyada dengelerin hızla değiştiğini, tedarik zincirlerinin yeniden kurulduğunu, üretim modellerinin yüksek teknolojiyle yeniden tasarlandığını, nitelikli insan kaynağını yetiştiren ve onu başarılı şekilde değerlendiren ülkelerin kalkınmada hızlandığını, refahını büyüttüğünü kaydetti. Nüfusunun ortanca yaşı 34 olan bir ülke olarak bu anlamda pek çok Avrupa ülkesine göre genç, dinamik ve bir o kadar da teknolojiyle bütünleşen nüfusa sahip olunduğuna işaret eden Kacır, şöyle devam etti:

"Şunu çok iyi biliyoruz, bu demografik avantajı, kalıcı rekabet üstünlüğüne ve ekonomik katma değere dönüştürmenin anahtarı, kuşkusuz gençlerimizi çağın gerektirdiği yetkinliklerle donatmaktan geçiyor. Bu anlayışla, organize sanayi bölgelerimizdeki 60 bin öğrencinin bulunduğu 81 meslek lisesi ve 24 bin öğrencimiz bulunan 26 meslek yüksekokuluyla, mesleki eğitimi dört duvarla sınırlı eğitim anlayışının ötesine taşıyoruz. Gençlerimize, öğrendiklerini hızla hayata geçirebildikleri, gerçek üretim ortamlarında tecrübe kazanma, mesleği sahada deneyimleme ve iş dünyasına bir adım önde başlama imkanı sunuyoruz." Kacır, bugün açılışını gerçekleştirdikleri meslek yüksekokulunun da büyüme ve kalkınma hedeflerine giden yolda insan kaynağını güçlendiren bu vizyonun somut neticesi olduğunu dile getirerek, 7 bilgisayar ve 8 uygulama laboratuvarı, 16 dersliği ve 3 amfisiyle hizmet veren modern eğitim tesisini Türkiye'nin sanayi ve teknoloji vizyonunu taşıyacak nitelikli insan kaynağını yetiştiren güçlü eğitim altyapısı olarak hayata geçirdiklerini anlattı. Elektrik-elektronikten makineye, endüstriden işletmeye uzanan geniş yelpazede eğitim sunan meslek yüksekokulunda dijital dönüşümden robotik ve yapay zekaya, otonom sistemlerden ileri üretim teknolojilerine, çağın ihtiyaç duyduğu yetkinlikleri gençlere kazandırdıklarını dile getiren Kacır, onları hem Sakarya'nın hem de Türkiye'nin rekabet gücünü büyütecek nitelikli insan kıymeti olarak geleceğe hazırladıklarını vurguladı.

Bakan Kacır, "Daha güçlü, daha büyük, daha müreffeh bir Türkiye tasavvuruyla insan kaynağımızı besleyecek adımları kararlılıkla atmaya devam edeceğiz. OSB'ler içinde ve çevresinde mesleki eğitimin sanayi ile entegrasyonunu daha da güçlendirecek, nitelikli iş gücü yetiştirecek sanayi ve teknoloji kolejleri kuracağız." dedi. - "Model fabrika sayısını 11'e yükselttik" Gençlerin mesleklerini bizzat sahada öğrenerek, teoriyi pratikle tecrübe ederek yetişeceklerini, bu kampüslerde dijital üretim, yapay zeka, siber güvenlik, yenilenebilir enerji, robotik gibi çağın becerilerine odaklanacaklarını aktaran Kacır, sektörel yetkinlik haritaları oluşturarak, her ilin ve bölgenin öncelikli sektörlerine göre özelleşmiş eğitim programları geliştireceklerini, bir yandan gençleri geleceğin yetkinlikleriyle donatırken diğer yandan mevcut iş gücünü dönüştürdüklerini anlattı. Kacır, sanayici ve emekçileri yalın üretim ve dijital dönüşüm odağında, model fabrikalarda buluşturduklarını, ilkini 2018'de Ankara'da faaliyete aldıkları Yetkinlik ve Dijital Dönüşüm Merkezlerini, yani model fabrikaların sayısını 11'e yükselttiklerini kaydederek, Sakarya sanayisine de dijital çağa adaptasyonunu hızlandıracak ve katma değerli üretimini ivmelendirecek model fabrika için çalışmalara başladıklarını sözlerine ekledi.