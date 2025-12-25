Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Sakarya Haberleri

        Sakarya ve çevre illerde Regaip Kandili idrak edildi

        Sakarya, Karabük, Kocaeli ve Düzce'de Regaip Kandili dolayısıyla programlar düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.12.2025 - 19:59 Güncelleme: 25.12.2025 - 19:59
        Sakarya, Karabük, Kocaeli ve Düzce'de Regaip Kandili dolayısıyla programlar düzenlendi.

        İl Müftülüğünce kentteki camilerde düzenlenen programlarla kandil idrak edildi.

        Serdivan ilçesindeki Sapak Camisi'nde akşam namazının ardından cemaatin katılımıyla icra edilen programda, mevlit, ilahi ve Kur'an-ı Kerim okundu.

        Namaz kılınmasının ardından dua edildi, cami çıkışında lokum dağıtıldı.

        - Karabük

        Karabük'te Regaip Kandili dolayısıyla camilerde program yapıldı.

        Kent genelindeki camileri dolduran vatandaşlar, kandilin manevi atmosferini yaşadı.

        Kastamonu Vakıflar Bölge Müdürlüğünce Safranbolu Dedeoğlu Camisi'nde program düzenlendi.

        Programda Kur'an-ı Kerim ve mevlit okundu, dua edildi.

        Namaz çıkışında vatandaşlara salep ikramında bulunuldu.

        - Kocaeli

        Kocaeli'de vatandaşlar, tarihi Fevziye Camisi'nde kandil dolayısıyla düzenlenen programa katıldı.

        Kur'an-ı Kerim okunup, ilahiler söylenen programda, vatandaşlar namaz kılıp, dua etti.

        - Düzce

        Kandil dolayısıyla Düzce'nin Akçakoca ilçesindeki Selçuklu mimarisiyle inşa edilen Akçakoca Merkez Camisi'nde program düzenlendi.

        Akşam ezanıyla camiye gelen vatandaşlar, namaz kılarak dua etti.

        Programda, ilahiler söylendi, cemaate ikramda bulunuldu.

