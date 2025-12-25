Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sakarya Haberleri

        Sakaryaspor ilk devrenin son maçında yarın Manisa FK'yi konuk edecek

        Sakaryaspor, Trendyol 1. Lig'in ilk devresinin son maçında yarın evinde Manisa FK ile karşılaşacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.12.2025 - 16:43 Güncelleme: 25.12.2025 - 16:43
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sakaryaspor ilk devrenin son maçında yarın Manisa FK'yi konuk edecek
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Sakaryaspor, Trendyol 1. Lig'in ilk devresinin son maçında yarın evinde Manisa FK ile karşılaşacak.

        Yeni Sakarya Atatürk Stadı'nda saat 20.00'da başlayacak maçı, hakem Ömer Tolga Güldibi yönetecek.

        Sakaryaspor'da sakatlığı devam eden Mete Kaan Demir, Göktuğ Baytekin ve Batuhan Çakır, Afrika Kupası için milli takımda bulunan Gael Kakuta ve kart cezalıları Caner Erkin ile Sadık Çiftpınar maçta forma giyemeyecek.

        Ligde 6 galibiyet, 4 beraberlik ve 8 mağlubiyet sonucunda 22 puanla 14. sırada bulunan yeşil-siyahlı takım, Manisa FK'yi yenerek ligin ilk devresini galibiyetle kapatmayı hedefliyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Dehşet ötesi! Cani baba, çocuklarını katletti!
        Dehşet ötesi! Cani baba, çocuklarını katletti!
        Habertürk Meteoroloji Mühendisi Öztel açıkladı... İstanbul'a ne zaman kar yağacak?
        Habertürk Meteoroloji Mühendisi Öztel açıkladı... İstanbul'a ne zaman kar yağacak?
        Öğrencinin vurduğu okul müdüründen güzel haber!
        Öğrencinin vurduğu okul müdüründen güzel haber!
        Pazar günleri marketler kapalı olabilir
        Pazar günleri marketler kapalı olabilir
        Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalar
        Merkez bankaları 'belirsizlik' yılını geride bıraktı
        Merkez bankaları 'belirsizlik' yılını geride bıraktı
        Sadettin Saran adli kontrolle serbest
        Sadettin Saran adli kontrolle serbest
        Cezaevlerinden tahliyeler başladı
        Cezaevlerinden tahliyeler başladı
        Çankırı'da kayıtlara geçti! Adı: Osmanlı
        Çankırı'da kayıtlara geçti! Adı: Osmanlı
        Site inşaatı kazısında çıktı... Mezar ve insan kemikleri!
        Site inşaatı kazısında çıktı... Mezar ve insan kemikleri!
        Anne 3 aylık bebeğini 4. kattan bıraktı!
        Anne 3 aylık bebeğini 4. kattan bıraktı!
        Futbolda FETÖ operasyonu: 4 isim ifade verecek
        Futbolda FETÖ operasyonu: 4 isim ifade verecek
        40 kişi hayatını kaybetti... 15 yıl hapis ve serbest!
        40 kişi hayatını kaybetti... 15 yıl hapis ve serbest!
        İlk önce hangisini görüyorsunuz?
        İlk önce hangisini görüyorsunuz?
        Deniz Akkaya'ya zorlama hapis
        Deniz Akkaya'ya zorlama hapis
        Mutluluklarını haykırdılar
        Mutluluklarını haykırdılar
        Vücudumuzun en güçlü hali hangi yaşta oluyor?
        Vücudumuzun en güçlü hali hangi yaşta oluyor?
        Dursun Özbek'ten transfer mesajı!
        Dursun Özbek'ten transfer mesajı!
        Fenerbahçe'nin ilk yarı karnesi: 20 yıl sonra ilk!
        Fenerbahçe'nin ilk yarı karnesi: 20 yıl sonra ilk!
        TSS'de primler ulaşılabilir
        TSS'de primler ulaşılabilir

        Benzer Haberler

        Üniversiteli öğrenciler tarihi ve doğal mekanları keşfetti
        Üniversiteli öğrenciler tarihi ve doğal mekanları keşfetti
        Kazımpaşa Spor Kompleksi'nde çalışmalar son aşamaya geldi
        Kazımpaşa Spor Kompleksi'nde çalışmalar son aşamaya geldi
        Öğrencilere sorumluluk ve toplumsal duyarlılık eğitimi verildi
        Öğrencilere sorumluluk ve toplumsal duyarlılık eğitimi verildi
        Erenler'de Hikayeli Türküler Konseri'ne vatandaştan ilgi
        Erenler'de Hikayeli Türküler Konseri'ne vatandaştan ilgi
        Öğrenciler roman kahramanlarını tanıttı Sayfalardan sahneye taşan kahramanl...
        Öğrenciler roman kahramanlarını tanıttı Sayfalardan sahneye taşan kahramanl...
        Yapay zeka tuzağı hayatını kararttı Dolandırıldığını iddia eden İrfan Sezgi...
        Yapay zeka tuzağı hayatını kararttı Dolandırıldığını iddia eden İrfan Sezgi...