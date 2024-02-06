SBB Bedensel Engelliler Spor Kulübü, basınla buluştu

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Bedensel Engelliler Spor Kulübü Başkanı Cemil Yıldırım, kente ampute futbolunu duyurmak istediklerini bildirdi.

Kulüp binasında basın mensuplarıyla bir araya gelen Yıldırım, ampute futbol takımının 2018'de kurulduğunu söyledi.

Sakarya'daki engellileri sosyal topluma kazandırabilmek için neler yapabileceklerini düşündüklerini ve ampute futbol takımını kurmaya karar verdiklerini belirten Yıldırım, "Bugün itibariyle 46 sporcusu olan bir takımız. Bunların içeresinde bir kısmı faal olarak futbol oynuyor bir kısmı da kulübün içeresinde görev yapıyor." dedi.

Yıldırım, 2022-2023 sezonunda takıma takviye yaparak 2. Lig'de sezonun bitimine 3 hafta kala şehre şampiyonluk kupasını getirdiklerini anımsatarak, "14 puanla birincisinin 1 puan arkasındayız. İkinci yarı için forvet ve defans oyuncusu takviyesini yaparak bu sene kupayı alacağız." diye konuştu.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi ile isim hakkı sponsorluklarının bulunduğunu aktaran Yıldırım, belediyenin deplasman giderlerini karşıladığını ve bir miktar nakit desteği yaptığını kaydetti.

Programa, kulüp yöneticileri ile bazı sporcular da katıldı.