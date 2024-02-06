Akademisyenler "Kuantum Boyutunda İstihbarat" kitabını yazdı

Sakarya Üniversitesi (SAÜ) İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ramazan Biçer ve araştırmacı Eda Alemdar'ın hazırladığı "Kuantum Boyutunda İstihbarat" isimli kitap yayımlandı.

Üniversiteden yapılan açıklamada, Mehmet Hakan Sancar'ın editörlüğünü yaptığı Biçer ve Alemdar tarafından hazırlanan eserin, genellikle birbirinden oldukça farklı kabul edilen bilim ve dinin, aslında nasıl iç içe geçebileceğini gösterdiği belirtildi.

Çalışmanın kuantum teorisinin mistik ve metafizik unsurlarıyla nasıl bir diyalog kurabileceğine dair yeni bir perspektif sunduğu belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kitabın kuantum mekaniğinin temel prensiplerini ve bu ilkelerin kozmik bilinçle nasıl ilişkilendirilebileceğini araştırıyor. Kitap, kuantum teorisinin ve onun evrenimizdeki rolünün derinlemesine incelemesini sunarken, aynı zamanda bu bilgilerin spiritüel ve felsefi boyutlarını da ele alıyor. Bu çalışma, bilim ile metafiziğin kesiştiği noktada yer alıyor ve okuyuculara bilim ve ruhaniyet arasındaki diyaloğu yeniden kurulması fırsatı veriyor."

Açıklamada, çalışmanın bilim ve din arasındaki bilinen sınırları aşma potansiyeline sahip olmakla, kuantum fiziğinin felsefi ve teolojik yorumlarına yeni bir boyut getirmesiyle ilişkilendirildiği değerlendirmesi yapıldı.

Bilim ve teknolojinin her geçen gün sınırlarını yeni boyuta taşıdığı vurgulanan açıklamada, "Tam bu noktada kuantum fiziği ve bilincin evrensel etkileşimi üzerine odaklanan bu araştırma yüksek bilinçli insanların beyin yapılarının kuantum süreçleriyle nasıl bir etkileşim içinde olduğu ve bu durumun istihbarat tekniklerine nasıl entegre edilebileceği konusuna dikkat çekiyor." ifadeleri kullanıldı.