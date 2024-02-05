Kadın muhtar adayları için "Kapasite Güçlendirme Eğitimi" düzenlendi

Küresel Eşitlik ve Kapsayıcılık Ağı Derneğince, Sakarya Kadın Girişimciler Derneğinin (SAKİKAD) ev sahipliğinde kadın muhtar adaylarına yönelik "Kapasite Güçlendirme Eğitimi" düzenlendi.

Kadın muhtar adaylarına, "Daha Eşit ve Kapsayıcı Bir Mahalle Mümkün" projesi kapsamında aday olma süreçleri, strateji geliştirme, yerel siyaset, mahalle dinamikleri ve demokrasi gibi konularda eğitim verildi.

Derneğin salonunda yapılan eğitime, Küresel Eşitlik ve Kapsayıcılık Ağı Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Ayşe Kaşıkırık ve SAKİKAD Yönetim Kurulu Başkanı Nagihan Akgün konuşmacı olarak katıldı.

Yerel seçimler öncesi muhtar adaylarının güçlendirilmesi ve kadın muhtar adaylarının sayısının arttırılması hedeflenen proje kapsamında, kadın adayları teşvik etme, kamuoyunda bu konuda farkındalık oluşturma, kadın muhtar seçilebilmesi için savunuculuk yapma, kapasite güçlendirme eğitimi verildi.

Akgün AA muhabirine, kadın muhtar adaylarına eğitim verildiğini, eğitim sırasında kadınların birbirlerini desteklediğini gözlemlediğini söyledi.

Kadın muhtar adaylarının da birbirlerine destek vermelerini istediklerini dile getiren Akgün, "Bizler de onlara destek olacağız, çıktıkları bu yolda inşallah kazanmaları yönünde ne isterlerse, ne dilerlerse derneğimiz adına yapmaya çalışacağız." diye konuştu.

Kaşıkırık da eğitimin çok verimli geçtiğini belirterek, "Muhtarlık aday süreçlerinin, strateji, kampanya, kampanyaların yürütülmesi, mahalleyi tanımak, seçim güvenliği, sandıktaki görevleri, sorumlulukları neler gibi konular üzerine çok kapsamlı eğitimdi. Sakarya'da proje kapsamında 30'dan fazla kadın muhtar ve aza adayı geldi." şeklinde konuştu.

Kadın muhtarları 2024 yerel seçimlerine daha güçlü, donanımlı şekilde hazırlayabilmeyi amaçladıklarını aktaran Kaşıkırık, Türkiye genelinde muhtarlıkta yüzde 2, milletvekilliğinde yüzde 20 oranındaki kadın temsiliyetinin daha da artmasına ihtiyaç duyulduğunu anlattı.

Muhtar adayı Tülay Sevinç Coşkun, eğitimlerle haklarını ve sandıklarda neler yaşanabileceğini öğrendiklerini kaydetti.

Aday Bahar Çamaş, seçim sürecinin zorluklarıyla nasıl baş etmeleri gerektiğinin eğitimlerde ele alındığını vurgulayarak, "Mahallede muhtar adaylarının çoğunluğu erkeklerden oluşuyor. Adayların ve muhtarların arasında kadınların da fazla olması bence bu şehre çok güzel çok faydalı işler yapacağını öğrendik." değerlendirmesinde bulundu.