Sakarya'daki trafik kazaları KGYS kameralarında

Görüntülerin sonunda, "Biraz daha dikkatli olsalardı, bu kazalar olmayabilirdi." ifadesine yer verildi.

Adapazarı ilçesindeki Prof. Dr. Sabahattin Zaim Bulvarı'nda da kırmızı ışıkta duran bir otomobile arkadan gelen bir aracın çarpması kameralarca kaydedildi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.