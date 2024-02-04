Sakarya'daki trafik kazaları KGYS kameralarında
Sakarya'da meydana gelen trafik kazaları, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarınca kaydedildi.
Sakarya'da meydana gelen trafik kazaları, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarınca kaydedildi.
Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığınca paylaşılan kayıtlarda, Adapazarı ilçesi Korucuk Mahallesi'ndeki dönel kavşakta, yolcu minibüsü ile otomobilin çarpışması yer aldı.
Aynı ilçedeki Sedat Kirtetepe Caddesi Orta Garaj mevkisinde de sokaktan yola çıkan otomobilin cadde üzerinde ilerleyen hafif ticari araçla çarpışması kayıtlara geçti.
Adapazarı ilçesindeki Prof. Dr. Sabahattin Zaim Bulvarı'nda da kırmızı ışıkta duran bir otomobile arkadan gelen bir aracın çarpması kameralarca kaydedildi.
Serdivan ilçesindeki Aralık Caddesi'nde ise dönel kavşak içinde otomobilin bisikletliye çarpması kameralarca görüntülendi.
Görüntülerin sonunda, "Biraz daha dikkatli olsalardı, bu kazalar olmayabilirdi." ifadesine yer verildi.
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