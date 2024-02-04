20 Yaş Altı Grekoromen Güreş Türkiye Şampiyonası sona erdi

Takımlarda ise ASKİ Spor 135 puanla birinci, Kayseri Şekerspor 119 puanla ikinci, Sakarya Büyükşehir Belediyespor ise 113 puanla üçüncü sırada yer aldı.

Sporcular; 55, 60, 63, 67, 72, 77, 82, 87, 97 ve 130 kiloda mindere çıkarak, birbirlerine üstünlük kurabilmek için kıyasıya mücadele etti.

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