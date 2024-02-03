Cumhur İttifakı'nın Sakarya ilçe belediye başkan adayları tanıtıldı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, "Çok daha ilklere, güzelliklere, yeniliklere birlikte imza atacağız. Biz daha yerli ve milli yepyeni modern Anayasa yapacağız. İşte sandıktan çıkan ses, inşallah o süreçlerin de önünü açacak." dedi.

Yavuz, Sakarya Atatürk Spor Salonu'nda düzenlenen Cumhur İttifakı Sakarya İlçe Belediye Başkan Adayları Tanıtım Toplantısı'nda, Cumhur İttifakı'nın çok bereketli olacağı öngörüsünde yanılmadığını söyledi.

Cumhur İttifakı'yla Türkiye'de çok büyük işlere imza atıldığını belirten Yavuz, "Cumhur İttifakı'mızın büyükşehir belediye başkan adayı Yusuf Alemdar'ı tebrik ediyorum. Kendisine muvaffakiyetler diliyorum. Hepimiz hizmetkar olduğumuzun bilinciyle, bu statüleri kendi menfaatlerimiz için değil, ne kadar gücümüz varsa tamamını Sakarya'mız için, Türkiye için kullanacağız." diye konuştu.

Yavuz, 1 Nisan sabahında Türkiye'de karşı blokun en iyi ders aldığı güne uyanacağını dile getirerek, şöyle devam etti:

"Öyle bir ders vereceğiz ki... Önümüzdeki dönemlerde çok işimiz var. Çok daha ilklere, güzelliklere, yeniliklere birlikte imza atacağız. Biz daha yerli ve milli yepyeni modern Anayasa yapacağız. İşte sandıktan çıkan ses, inşallah o süreçlerin de önünü açacak. İnşallah 1 Nisan sabahına böyle bir başarıyla uyanacağız. Sakarya'nın, büyükşehirler içinde en yüksek oyu aldığı günde buluşmuş olacağız."

- "Türkiye sarsılmaz güce sahip olmuştur"

MHP Grup Başkanvekili Muhammed Levent Bülbül de Türkiye'de, millete ve devlete yönelen tehdit ve tehlikelere karşı göğüs germeye her zaman hazır olan birlikteliği temin ettiklerini ifade etti.

Milleti ayrılığa düşürecek her şeye karşı panzehir niteliğinde, Türkiye Cumhuriyeti'ni 21'inci yüz yılda lider ülke yapacak anlayışla yollarına devam ettiklerini anlatan Bülbül, "Bu anlayış çerçevesinde 15 Temmuz'dan sonra gerçekleştirdiğimiz Anayasa değişikliği, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ve arkasından gerçek reformlarla Türkiye, artık siyasi istikrar noktasında dost düşman herkesin kabul ettiği şekilde sarsılmaz güce sahip olmuştur." diye konuştu.

Bülbül, Türkiye'nin artık nasıl bir saldırıyla, tehditle karşı karşıya gelirse gelsin "Acaba hükümet bozulur mu, yönetim düşer mi, hükümet düşer mi?" şeklinde tereddüt yaşamadan yoluna büyük hızla devam ettiğini vurguladı.

Türkiye'nin sadece vatan topraklarının değil, Balkanların, Kafkasların, Orta Doğu ve Orta Asya'nın ümidi olduğuna değinen Bülbül, bundan dolayı Türkiye'nin güvenliğini, refahını, bağımsızlığını her şeyden kutsal bileceklerini dile getirdi.

"31 Mart yerel seçimleri, devletin genel iradesiyle yerel idarecinin birbirine kenetleneceği, uyumlanacağı gün olacaktır." diyen Bülbül, Sakarya'da 31 Mart akşamı Türkiye'ye rekor oyla başkanlarını seçeceklerini kaydetti.

AK Parti İl Başkanı Yunus Tever ve Sakarya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Yusuf Alemdar'ın konuşmalarının ardından Cumhur İttifakı'nın ilçe belediye başkan adayları sahneye çağrıldı.

İlçelerin belediye başkan adayları şu şekilde:

"Adapazarı-Mutlu Işıksu, Akyazı-Bilal Soykan, Arifiye-İsmail Karakullukçu, Erenler-Rahmi Şengül, Ferizli-İsmail Gündoğdu, Geyve-Metin Atalay, Hendek-Turgut Babaoğlu, Karapürçek-Ümit Bodur, Karasu-İshak Sarı, Kaynarca-Mustafa Özer, Kocaali-Turan Yüzücü, Pamukova-Fatih Akın, Sapanca-Recayi Çapoğlu, Serdivan-Osman Çelik, Söğütlü-Selçuk Kurt, Taraklı-İbrahim Pilavcı."