Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sakarya Haberleri

        Sakarya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Alemdar öğrencilerle ve vatandaşlarla buluştu

        Serdivan Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı'nın AK Parti'den Sakarya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Yusuf Alemdar, yarıyıl tatilinin ardından ders başı yapan öğrencilerin heyecanına ortak oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.02.2024 - 17:17 Güncelleme: 05.02.2024 - 17:52
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sakarya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Alemdar öğrencilerle ve vatandaşlarla buluştu
        ABONE OL
        ABONE OL

        Serdivan Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı'nın AK Parti'den Sakarya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Yusuf Alemdar, yarıyıl tatilinin ardından ders başı yapan öğrencilerin heyecanına ortak oldu.

        Yarıyıl tatilinin ardından ilk ders zilinin çaldığı Eser İlkokulu ve Yenigün Ortaokulu ile Sezginler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde öğrencilerle buluşan Alemdar'a, Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu, İl Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Sıddık Savaşçı, Adapazarı İlçe Milli Eğitim Müdürü Coşkun Bakırtaş ve Yenigün Mahalle muhtarı Nevzat Berber eşlik etti.

        Öğrencilerin ilk gün heyecanlarına ortak olan, okul bahçesinde oynanan oyunlara katılan Alemdar, yeni dönemin eğitim camiası başta olmak üzere öğrencilere ve ailelere hayırlar getirmesini diledi.

        Alemdar, öğrencilerin heyecanına ortak olduklarını belirterek, "Heyecanla okulun yolunu tutan, sınıflarına, arkadaşlarına, öğretmenlerine kavuşan, minik kalpleri sevgi dolu öğrencilerimize başarılar diliyorum. Önceliğimiz her zaman evlatlarımızın geleceği olmaya devam edecek." dedi.

        Serdivan'da Fikir ve Sanat Akademisi ile gençlere ve çocuklara çok özel bir proje hediye ettiklerini aktaran Alemdar, daha iyilerini hayata geçirmek istediklerini anlattı.

        - Sapanca'da vatandaşlarla buluştu

        Seçim çalışmaları kapsamında Sapanca'nın Rüstempaşa Mahallesi'nde de kıraathaneleri ziyaret eden Alemdar, vatandaşlarla bir araya gelerek onların görüş ve önerilerini dinledi.

        Ziyaretlerde Alemdar'a, Sapanca Belediye Başkan adayı Doç. Dr. Recayi Çapoğlu, AK Parti Sapanca İlçe Başkanı Şafak Başoğlu, MHP Sapanca İlçe Başkanı Gökhan Alemdar, Sapanca Engelliler Derneği Başkanı Cemil Ertuğ eşlik etti.

        Misafirperverlikleri için Sapancalılara teşekkür eden Alemdar, "AK Parti'mizin yerel yönetim anlayışı, her daim şehirlerimizde yaşanılabilirlik kalitesini artırmak ve medeniyet mirasımıza sahip çıkmak olmuştur. Bizler de yeni dönemde bu anlayışla hareket ederek, Sakarya'mızı bölge için bir marka haline dönüştüreceğiz. Bir yandan şehrimiz için altyapı, üstyapı ve ulaşım yatırımlarını hayata geçirirken diğer yandan vatandaşlarımızın yaşam kalitesine de etki edecek önemli atılımlar gerçekleştireceğiz çünkü vatandaşlarımızın mutluluğu ve güvenliği, şehirlerimizin daha yaşanabilir kılınmasıyla mümkün olacaktır." ifadelerine yer verdi.

        "Türkiye Yüzyılı" mottosuyla yeni bir yola çıktıklarını aktaran Alemdar, kentin ve özellikle Sapanca'nın her geçen gün geliştiğine dikkati çekti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri

        Darp edilen müzisyen nişanlısının kollarında can verdi!
        Darp edilen müzisyen nişanlısının kollarında can verdi!
        Dursun Özbek'ten flaş açıklamalar!
        Dursun Özbek'ten flaş açıklamalar!
        Kilisedeki saldırıda flaş ayrıntı!
        Kilisedeki saldırıda flaş ayrıntı!
        Zelenskiy, Genelkurmay Başkanı'nı görevden alacak
        Zelenskiy, Genelkurmay Başkanı'nı görevden alacak
        Piyasalar yeni TCMB Başkanı Fatih Karahan'ı nasıl karşıladı?
        Piyasalar yeni TCMB Başkanı Fatih Karahan'ı nasıl karşıladı?
        Nişanlısının eski erkek arkadaşı kalbinden vurdu!
        Nişanlısının eski erkek arkadaşı kalbinden vurdu!
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Taksiciyi İzmir'deki dehşetle tehdit etti!
        Taksiciyi İzmir'deki dehşetle tehdit etti!
        Taksici katilinin cezaevinde saldırıya uğradığı iddiasıyla ilgili açıklama!
        Taksici katilinin cezaevinde saldırıya uğradığı iddiasıyla ilgili açıklama!
        Çöp ev kâbusundaki çocuk yeniden devlet korumasında!
        Çöp ev kâbusundaki çocuk yeniden devlet korumasında!
        NYT yazdı: Depremzede ailenin bir yıllık mücadelesi
        NYT yazdı: Depremzede ailenin bir yıllık mücadelesi
        Dünya endişeli! Kanser vakaları giderek artıyor
        Dünya endişeli! Kanser vakaları giderek artıyor
        Yaylanın görüntülerini sosyal medyada paylaştı... Uçuruma yuvarlandı!
        Yaylanın görüntülerini sosyal medyada paylaştı... Uçuruma yuvarlandı!
        6 Şubat'ta 1400 kişi can vermişti! İşte Ebrar Sitesi'nin yıkım anı!
        6 Şubat'ta 1400 kişi can vermişti! İşte Ebrar Sitesi'nin yıkım anı!
        Ocak enflasyonu açıklandı
        Ocak enflasyonu açıklandı
        Kadın veli, öğretmeni okulda vurdu!
        Kadın veli, öğretmeni okulda vurdu!
        Algı davası
        Algı davası
        Sahalar için start verildi
        Sahalar için start verildi
        Deepfake video ile dolandırdılar!
        Deepfake video ile dolandırdılar!
        9 ayda kaskodan 21.8 milyar lira kâr
        9 ayda kaskodan 21.8 milyar lira kâr

        Benzer Haberler

        Sakarya UMKE ekibi deprem bölgesinde yaşadıklarını unutamıyor
        Sakarya UMKE ekibi deprem bölgesinde yaşadıklarını unutamıyor
        Sakaryaspor, Bodrum FK maçının hazırlıklarını sürdürdü
        Sakaryaspor, Bodrum FK maçının hazırlıklarını sürdürdü
        Ali Kayalı 20 Yaş Altı Serbest Güreş Türkiye Şampiyonası, Sakarya'da başlad...
        Ali Kayalı 20 Yaş Altı Serbest Güreş Türkiye Şampiyonası, Sakarya'da başlad...
        Kadın muhtar adayları için "Kapasite Güçlendirme Eğitimi" düzenlendi
        Kadın muhtar adayları için "Kapasite Güçlendirme Eğitimi" düzenlendi
        20 Yaş Altı Grekoromen Güreş Türkiye Şampiyonası sona erdi
        20 Yaş Altı Grekoromen Güreş Türkiye Şampiyonası sona erdi
        Sakarya'daki trafik kazaları KGYS kameralarında
        Sakarya'daki trafik kazaları KGYS kameralarında