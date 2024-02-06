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        Sakaryaspor, forvet oyuncusu Koray Kılınç'ı kadrosuna kattı

        Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sakaryaspor, 23 yaşındaki forvet Koray Kılınç'ı transfer etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.02.2024 - 14:47 Güncelleme: 06.02.2024 - 14:47
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        Sakaryaspor, forvet oyuncusu Koray Kılınç'ı kadrosuna kattı
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        Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sakaryaspor, 23 yaşındaki forvet Koray Kılınç'ı transfer etti.

        Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Son olarak Ankara Keçiörengücü forması giyen futbolcu Koray Kılınç ile sözleşme imzaladık. Hoş geldin Koray." ifadelerine yer verildi.

        Sezonun ilk yarısında Ankara Keçiörengücü'nde kiralık oynayan Koray Kılınç, ligde 15 maçta görev aldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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