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        Sakaryaspor, Bodrum FK maçının hazırlıklarına devam etti

        Sakaryaspor, Trendyol 1. Lig'in 22. haftasında deplasmanda Bodrum FK ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.02.2024 - 16:16 Güncelleme: 06.02.2024 - 16:30
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        Sakaryaspor, Bodrum FK maçının hazırlıklarına devam etti
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        Sakaryaspor, Trendyol 1. Lig'in 22. haftasında deplasmanda Bodrum FK ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

        Rüstemler Tesisleri'nde teknik direktör Tuncay Şanlı yönetiminde gerçekleştirilen idmanda futbolcular, dar alanda pas çalışmasının ardından yarı sahada taktik çift kale maç oynadı.

        Yeni transfer Koray Kılınç'ın da yer aldığı antrenmana sakatlığı süren Dino Ndlovu katılmadı, Kabongo Kasongo ise takımdan ayrı çalıştı.

        Sakarya temsilcisi, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.

        Bodrumspor ile Sakaryaspor, 10 Şubat Cumartesi günü saat 13.30'da Bodrum İlçe Stadı'nda karşılaşacak.

        Ligde çıktığı 21 maçta 10 galibiyet, 6 beraberlik ve 5 mağlubiyet yaşayan Sakaryaspor, 36 puanla 5. sırada yer alıyor.

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