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        Sakarya'dan kısa kısa

        Adapazarı Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Adapazarı Belediye Başkan Adayı Mutlu Işıksu, saha ziyaretlerine devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.02.2024 - 15:46 Güncelleme: 06.02.2024 - 15:46
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        Sakarya'dan kısa kısa
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        Adapazarı Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Adapazarı Belediye Başkan Adayı Mutlu Işıksu, saha ziyaretlerine devam ediyor.

        Cumhur İttifakı Sakarya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Yusuf Alemdar'a Adapazarı'nda Eser İlkokulu, Yenigün Ortaokulu ve Sezginler MTAL Uygulama Oteli ziyaretlerinde eşlik eden Işıksu, AK Parti İlçe Başkanı Samet Çağlayan ile MHP İlçe Başkanı Recep Usta ve teşkilat üyeleri ile buluştu.

        Korucuk’ta açılışa hazırlanan Kapalı Pazar Yeri ile "Mahallemi Güzelleştiriyorum" çalışmalarını inceleyen, Aşırlar, Nasuhlar ve Karadavutlu mahalle buluşmalarını gerçekleştiren Işıksu, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde gerçek belediyeciliğin Adapazarı'nda devam etmesi için çalışmaları sürdürdüklerini belirtti.

        Erenler Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Başkan Adayı Rahmi Şengül ise AK Parti Erenler İlçe Başkanı Ömer Barik, meclis üyeleri, kadın ve gençlik kolları başkanları ve teşkilat mensuplarıyla Milliyetçi Hareket Partisi Erenler İlçe Teşkilatı'nı ziyaret etti.

        MHP İlçe Başkanı Mustafa Tamer'e ve ekibine misafirperverliklerinden dolayı teşekkür eden Şengül, "Erenler'imizde en yüksek oyu alabilmek için tüm gücümüz ve gayretimiz ile hep birlikte çalışmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

        Ziyaretten dolayı memnuniyeti dile getiren Tamer, Erenler'de Cumhur İttifakı'nın en yüksek oyu alabilmesi için çalışmaların hız kesmeden süreceğini kaydetti.

        - Hendek Belediye Başkanı Babaoğlu'ndan kandil mesajı

        Hendek Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı'nın Belediye Başkan Adayı Turgut Babaoğlu, Miraç Kandili dolayısıyla mesaj yayınladı.

        Babaoğlu, mesajında, 11 ili etkileyen Kahramanmaraş merkezli depremlerinde hayatını kaybedenlere rahmet, geride kalanlara ise başsağlığı diledi.

        Recep ayının 27’nci gecesine denk gelen Miraç Gecesi'nin insanlık için bir nevi kurtuluş olduğunu anlatan Babaoğlu, şunları kaydetti:

        "İçinde bulunduğumuz üç aylarda Regaip Kandilini birlik beraberlik içerisinde idrak ettik. Rabbime hamdolsun Miraç Kandilini idrak etmenin heyecanını yaşıyoruz. Miraç Kandili, insanlığın bitmiş olduğu bir anda ortaya çıkan ve bir güneş gibi insanlığın üzerine doğan Hz. Muhammed'in (SAV) en önemli mucizelerindendir. Cenabıhakkın kullarına hediye ettiği bu mübarek geceyi en iyi şekilde değerlendirelim.

        Hendek Belediyesi'nden yapılan açıklamada da İlçe Müftülüğünün programı kapsamında Yeni Cami, Orta Cami, Büyük Cami ve Rasimpaşa camileri başta olmak üzere Yeşilyurt, Çamlıca, Puna ve Eseler Kuba camilerinde mevlit okunacağı duyuruldu.

        Programlar sonrasında merkezdeki camilerde belediye ekiplerince vatandaşlara gül suyu ve lokum ikram edileceği belirtildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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