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        Sakarya'da tabancayla etrafa rastgele ateş açan zanlı tutuklandı

        Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde tabancayla etrafa rastgele ateş açan şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.03.2024 - 19:45 Güncelleme: 05.03.2024 - 19:45
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        Sakarya'da tabancayla etrafa rastgele ateş açan zanlı tutuklandı
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        Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde tabancayla etrafa rastgele ateş açan şüpheli tutuklandı.

        Cumhuriyet Mahallesi Ankara Caddesi'nde dün bir binanın çatısından tabancayla rastgele ateş ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan T.T'nin emniyetteki işlemleri tamamladı.

        Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

        Adapazarı ilçesinde dün bir binanın çatısına çıkan T.T'nin etrafa rastgele ateş açması üzerine cadde yaya ve araç trafiğine kapatılmıştı. Polisin "teslim ol" çağrısına yaklaşık 4 saat direnen zanlı, ekiplerin çalışmasıyla çatıdan indirilerek gözaltına alınmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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