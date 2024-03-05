Sakarya'da tabancayla etrafa rastgele ateş açan zanlı tutuklandı

Adapazarı ilçesinde dün bir binanın çatısına çıkan T.T'nin etrafa rastgele ateş açması üzerine cadde yaya ve araç trafiğine kapatılmıştı. Polisin "teslim ol" çağrısına yaklaşık 4 saat direnen zanlı, ekiplerin çalışmasıyla çatıdan indirilerek gözaltına alınmıştı.

Cumhuriyet Mahallesi Ankara Caddesi'nde dün bir binanın çatısından tabancayla rastgele ateş ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan T.T'nin emniyetteki işlemleri tamamladı.

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