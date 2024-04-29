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        Sakarya merkezli uyuşturucu operasyonunda 19 zanlı yakalandı

        Sakarya merkezli 4 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 19 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.04.2024 - 16:05 Güncelleme: 29.04.2024 - 16:05
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        Sakarya merkezli uyuşturucu operasyonunda 19 zanlı yakalandı
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        Sakarya merkezli 4 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 19 şüpheli gözaltına alındı.

        Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Sakarya Emniyet Müdürlüğünce 19-26 Nisan'da uluslararası uyuşturucu kaçakçılığı faaliyetlerinde bulunan suç örgütüne yönelik Sakarya, Edirne, Kocaeli ve İstanbul'da eş zamanlı operasyon düzenlendi.

        Operasyonlarda, 9 kilo 100 gram sentetik uyuşturucu hammaddesi, 1 kilo 278 gram kokain, 1 kilo 915 gram sentetik uyuşturucu, 1 kalaşnikof piyade tüfeği, 9 ruhsatsız tabanca, 173 fişek, 20 şarjör ve değişik miktarlarda uyuşturucu maddeler ele geçirildi.

        Ekiplerce 19 şüpheli yakalandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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