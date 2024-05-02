Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sakarya Haberleri

        GÜNCELLEME - Sakarya'da yabancı uyruklu kişinin öldürülmesine ilişkin 2 zanlı tutuklandı

        Sakarya'da Irak uyruklu kişinin öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan 8 şüpheliden 2'si tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.05.2024 - 23:55 Güncelleme: 02.05.2024 - 23:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        GÜNCELLEME - Sakarya'da yabancı uyruklu kişinin öldürülmesine ilişkin 2 zanlı tutuklandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Sakarya'da Irak uyruklu kişinin öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan 8 şüpheliden 2'si tutuklandı.

        Hakkında 20 gün önce kayıp başvurusu yapılan Mohammed Azeez Mahdi M'nin cesedinin gömülü bulunmasına ilişkin yakalanan 8 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

        Sağlık kontrolünden geçirilen H.B, Y.Ö, U.A, E.K, Ö.C, K.B, E.S. ve S.T. adliyeye sevk edildi.

        Savcılık sorguları sonrasında şüphelilerden K.B, Y.Ö. ve S.T. serbest bırakıldı, H.B, E.S, U.A, E.K. ve Ö.C. tutuklanmaları talebiyle nöbetçi hakimliğe çıkarıldı.

        H.B. ve E.S, "kasten adam öldürme" suçundan tutuklandı, U.A, E.K. ve Ö.C'ye adli kontrol hükümleri uygulandı.

        Soruşturma kapsamında Irak uyruklu bir zanlıyı arama çalışmaları ise sürüyor.

        Bu arada olayın, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin maktule ait aracın kayıt dışı satılmaya çalışıldığını tespit etmesi üzerine aydınlatıldığı belirtildi.

        Aralarında alacak meselesi bulunduğunu öne süren şüphelilerden bazılarının emniyetteki ifadelerinde, Iraklılara korsan taksicilik yapan Mahdi M'nin aracına müşteri olarak bindiklerini, daha sonra Erenler ilçesindeki H.B'ye ait iş yerine yakın bölgede silahla öldürüp fındıklık alana gömdüklerini itiraf ettikleri öğrenildi.

        Öte yandan evli ve 3 çocuk babası Mahdi M'nin cenazesi, defnedilmek üzere Irak'a gönderildi.

        Hakkında 11 Nisan'da kayıp ihbarında bulunulan Mohammed Azeez Mahdi M'nin (45) cesedi, yapılan çalışmalar sonucu Erenler'de bir iş yerinin arkasındaki fındık bahçesinde toprağa gömülü halde bulunmuştu. Ekipler, olayla ilgili iş yeri sahibi H.B. (43) ile arkadaşları Y.Ö. (28), U.A. (40), E.K. (30), Ö.C. (43), K.B. (16), E.S. (21) ve S.T'yi (30) gözaltına almıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İsrail ile ihracat ve ithalat işlemleri durduruldu
        İsrail ile ihracat ve ithalat işlemleri durduruldu
        Boeing ifşaatçılarından biri daha öldü
        Boeing ifşaatçılarından biri daha öldü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan ile CHP lideri Özel bir araya geldi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan ile CHP lideri Özel bir araya geldi
        Bayraktar TB3 SİHA'dan rekor irtifa
        Bayraktar TB3 SİHA'dan rekor irtifa
        Motosiklet üretim tesisinde yangın
        Motosiklet üretim tesisinde yangın
        Biden, Gazze protestolarıyla ilgili sessizliğini bozdu
        Biden, Gazze protestolarıyla ilgili sessizliğini bozdu
        Yol verme kavgası! Otobüs şoförünü tekme tokat dövdüler
        Yol verme kavgası! Otobüs şoförünü tekme tokat dövdüler
        Sergen Yalçın kararını veriyor!
        Sergen Yalçın kararını veriyor!
        17 ilde FETÖ operasyonu: 36 gözaltı
        17 ilde FETÖ operasyonu: 36 gözaltı
        TFF ve kulüplerden imza açıklaması!
        TFF ve kulüplerden imza açıklaması!
        5 bin kişi domates fidesi kuyruğuna girdi
        5 bin kişi domates fidesi kuyruğuna girdi
        Fred varsa sorun yok!
        Fred varsa sorun yok!
        Eşini, en yakın arkadaşı ve dayısının eşiyle aldattı! 1 milyon TL'lik tazminat!
        Eşini, en yakın arkadaşı ve dayısının eşiyle aldattı! 1 milyon TL'lik tazminat!
        Karlar eriyince ortaya çıktı!
        Karlar eriyince ortaya çıktı!
        Şırıngayla besliyorlar... Hakkarili aile tarlada buldu!
        Şırıngayla besliyorlar... Hakkarili aile tarlada buldu!
        Çocuk sahibi emekliye yüksek maaş
        Çocuk sahibi emekliye yüksek maaş
        Daha çok gittik, daha az harcadık
        Daha çok gittik, daha az harcadık
        Premier Lig devleri peşinde!
        Premier Lig devleri peşinde!
        "Yeter, benzetmeyin beni"
        "Yeter, benzetmeyin beni"
        Kağıt kesiği neden bu kadar acı veriyor?
        Kağıt kesiği neden bu kadar acı veriyor?

        Benzer Haberler

        Sakarya'da dolmuş şoförleri düşerek yaralanan ve fenalaşan yolcuları hastan...
        Sakarya'da dolmuş şoförleri düşerek yaralanan ve fenalaşan yolcuları hastan...
        GÜNCELLEME - Umreye gitmek isteyen 400 kişiyi dolandırdıkları iddia edilen...
        GÜNCELLEME - Umreye gitmek isteyen 400 kişiyi dolandırdıkları iddia edilen...
        Umreye gitmek isteyen 400 kişiyi dolandırdıkları iddia edilen 5 zanlı adliy...
        Umreye gitmek isteyen 400 kişiyi dolandırdıkları iddia edilen 5 zanlı adliy...
        Sakarya'da uyuşturucu operasyonlarında 4 zanlı tutuklandı
        Sakarya'da uyuşturucu operasyonlarında 4 zanlı tutuklandı
        Sakaryaspor, Tuzlaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü
        Sakaryaspor, Tuzlaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü
        Kayıp Iraklı, fındık bahçesinde toprağa gömülü olarak ölü bulundu: 8 gözalt...
        Kayıp Iraklı, fındık bahçesinde toprağa gömülü olarak ölü bulundu: 8 gözalt...