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        Adapazarı'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yıl dönümü

        Sakarya Valisi Yaşar Karadeniz, Adapazarı'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.06.2024 - 13:42 Güncelleme: 20.06.2024 - 13:42
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        Adapazarı'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yıl dönümü
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        Sakarya Valisi Yaşar Karadeniz, Adapazarı'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Karadeniz, mesajında, Anadolu'nun girişinde mihenk taşı olan Adapazarı'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yıl dönümünü halkla birlikte büyük onur ve gururla kutladıklarını belirtti.

        Kurtuluş Savaşı'nın başlamasıyla bu süreçte özel yere sahip olan Adapazarı'nın, Halit Molla gibi birçok Kuvayımilliye kahramanını bağrından çıkarmakla birlikte Anadolu'ya silah sevk edilen önemli merkezlerden biri olduğunu aktaran Karadeniz, "Bu aziz vatan uğruna canını feda ederek bayrağımıza kanlarının rengini veren, ezelden ebede hakkı ödenemeyecek vatan evlatlarının o dönemde başlattığı kutsal mücadele sonucu, unutulmaz kahramanlık destanını adlarıyla tüm dünyaya yazdıran ecdadın torunları olarak bizler, yurt edindiğimiz bu vatan topraklarında rahat ve huzurlu şekilde yaşamaktayız." ifadelerini kullandı.

        Karadeniz, yıllarca süren savaşlara, tüm yokluk ve imkansızlıklara rağmen aziz Türk milletinin her türlü eziyet, işkence, cefa ve tehlikelere katlanarak bu sıkıntıların üstesinden gelmesini bildiğini belirterek, istiklal ve istikbalin kazanılması için vatanın dört bir yanını kanlarıyla sulayarak bu cennet vatanı kendilerine emanet eden aziz şehitlerin asla unutulmayacağını kaydetti.

        - "Birlik ve beraberliğimizi sürdürmeye devam edeceğiz"

        Adapazarı'nın kurtuluşunda gösterilen o sarsılmaz azmin, sapasağlam iman gücünün, emsalsiz fedakarlıkların ve kahramanlıkların, millet tarafından çok iyi bilinip gelecek kuşaklara aktarılmasının çok önemli olduğunu vurgulayan Karadeniz, şöyle devam etti:

        "Kurtuluştan bugüne geçen süre zarfında her alanda Türkiye Cumhuriyeti Devleti, ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğe sahip, ekonomik, siyasi, askeri ve kültürel alanlarda kendini geliştirerek Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün gösterdiği muasır medeniyetler hedefine emin adımlarla ilerlemektedir. Bu süreçte Sakarya ili de sanayi, tarım ve turizm başta olmak üzere farklı alanlarda kendini geliştirmiştir.

        Bizler de hayranlık uyandıran eşsiz tarihi ile birlikte aynı zamanda bu benzersiz şehrin barındırdığı her güzelliğe sahip çıkmaya, toplumun tüm kesimleri ve şehrin tüm aktörleriyle birlikte dayanışma içerisinde olmaya gayret gösterecek, Sakarya'mızda var olan huzur ortamını korumak ve yine aynı ruhla birlik ve beraberliğimizi sürdürmeye devam edeceğiz."

        Karadeniz, Adapazarı'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yıl dönümü münasebetiyle Sakaryalıların bu şanlı ve anlamlı günlerini tebrik ederek, başta Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere İstiklal Savaşı'na giden bu şanlı yolda büyük mücadele örneği gösteren aziz şehitleri ve ebediyete intikal eden kahraman gazileri rahmet ve minnetle andı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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