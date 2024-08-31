Sakarya ve çevre illerde 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla etkinlikler yapıldı

Sakarya, Bolu, Kocaeli, Zonguldak ve Düzce'de, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla etkinlikler gerçekleştirildi.

Sakarya Ormanpark'ta Valilik tarafından düzenlenen törene, Vali Yaşar Karadeniz ve eşi Zehra Karadeniz'in yanı sıra Garnizon Komutan Vekili Albay Ramazan Sedat Baş, AK Parti Sakarya Milletvekili Ertuğrul Kocacık, Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, Sakarya Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Uğurlu ile belediye başkanları ve kurum müdürleri katıldı.

Karadeniz, buradaki konuşmasında, 30 Ağustos'un, 19 Mayıs 1919'da başlayıp 9 Eylül 1922'de sonuçlanan Kurtuluş Savaşı'nın önemli evrelerinden birisi olduğunu söyledi. O günkü koşullarda imkansızlıklar içinde tüm dünyaya ve o günün emperyalist ülkelerine karşı milletin top yekun savaş verdiğini dile getiren Karadeniz, milletin birliği, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün askerlik konusundaki dehası ve çalışma arkadaşlarının o dönemde yetişen çok iyi subaylar olmasının zaferi kazandırdığını belirtti.

Karadeniz, bir arada olunduğu takdirde Türk milletinin yapamayacağı hiçbir şeyin olmadığını ifade ederek, "Birlik ve beraberliğimizi koruduğumuz sürece asla İstiklal Savaşı vermek zorunda kalmayacağız. Bir daha İstiklal Marşı yazmak zorunda kalmayacağız. Türkiye Yüzyılı hedefine hep birlikte ulaşmış olacağız inşallah." diye konuştu. Daha sonra Demokrasi Meydanı'nda başlayan fener alayına katılan protokol üyeleri ve vatandaşlar, orkestra eşliğinde kent merkezinden geçerek Millet Bahçesi'ne yürüdü.

Millet Bahçesi'nde Büyükşehir Belediyesi Kent Orkestrası'nın verdiği konser dinlenildi. Katılımcılar, konserin ardından açık hava sinemasında Kurtuluş filmini izledi. - Bolu Bolu'da, 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında şarkıcı Bengü konser verdi. Karaçayır Mahallesi'ndeki konser alanında sahne alan Bengü'nün şarkılarına binlerce kişi eşlik etti. Sahneye çıkan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ve eşi Meral Özcan, Bengü'ye teşekkür ederek, vatandaşların 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutladı.

Kendisini dinlemek için gelenlere teşekkür eden Bengü de Bolu'yu sevdiğini belirterek, Bolu halkının zafer bayramını kutladı. - Zonguldak Zonguldak'ta da tren garı önünde başlayan fener alayında vatandaşlar, Türk bayrakları ve meşalelerle Valilik hizmet binasına kadar yürüdü, marşlar okudu. Zonguldak Belediye Başkanı Tahsin Erdem, Büyük Zafer'in 102. yılı kutlamanın onur ve gururunu yaşadıklarını belirtti. Türkiye'nin vermiş olduğu bağımsızlık mücadelesiyle mazlum devletlere örnek olduğunu ifade eden Erdem, emperyalizme karşı büyük bir mücadele veren Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarına şükranlarını sunduğunu dile getirdi.

Konuşmanın ardından program kapsamında konserler verildi. - Kocaeli Kocaeli Valiliğince, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla resepsiyon verildi. Kocaeli Valiliği bahçesindeki resepsiyonda, Vali İlhami Aktaş tören alanına gelen davetlileri karşılayarak bayramlarını kutladı. Resepsiyona, kent protokolünün yanı sıra askeri erkan, gaziler, engelliler, güvenlik mensupları ve kurum müdürleri katıldı. Konuklara ikramda bulunuldu. Etkinlikler kapsamında İzmit ilçesindeki Kültür Tepesi'nden başlayarak fener alayı düzenlendi.

Çevredeki vatandaşların da alkışlarla eşlik ettiği fener alayı, İzmit Anıtpark'ta sona erdi. Burada şehitler için saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı okundu. Karamürsel ilçesinde de Altınkemer otoparkında başlayan fener alayı, Atatürk Anıtı'nda tamamlandı. Vatandaşlar, yürüyüşü şarkılar ve alkışlar eşliğinde yaptı. Gezen Motorcular Derneği, Kocaeli Motosiklet Sevdalıları Derneği ve Karamürsel Motosiklet Kulübü üyeleri de bayraklar taşıyarak fener alayına eşlik etti.