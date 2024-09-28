Sakarya'da tırın dorsesinde 14 düzensiz göçmen yakalandı

Hendek Jandarma Komutanlığı İstihbarat ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, Van'dan İstanbul'a yola çıkan tırın dorsesinde düzensiz göçmen taşındığı bilgisine ulaştı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince "göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti"nin önlenmesine yönelik çalışma yürütüldü.

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