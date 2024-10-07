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        Sakarya'da Filistin'e destek için çadır nöbeti tutuluyor

        Sakarya'da, Filistin'e destek ve İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki amacıyla çadır nöbeti tutuluyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.10.2024 - 00:29 Güncelleme: 07.10.2024 - 00:29
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        Sakarya'da Filistin'e destek için çadır nöbeti tutuluyor
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        Sakarya'da, Filistin'e destek ve İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki amacıyla çadır nöbeti tutuluyor.

        Sakarya Milli İrade Sivil Toplum Kuruluşlarının temsilcileri Adapazarı Kültür Merkezi önündeki yeşil alanda bir araya gelerek "Gazze dayanışma nöbeti" etkinliği kapsamında çadırlarını kurdu.

        Alanda kurulan platformda İsrail'in yaptığı katliamlar ve Filistinlilerin uğradığı zulüm hakkında vatandaşlar bilgilendirildi. Gazze'de yaşayan bir yardım derneği başkanıyla canlı bağlantı gerçekleştirilerek oradaki son durum hakkında katılımcılara bilgi verildi.

        Daha sonra Sakarya İl Müftüsü Mehmet Aşık dua etti.

        Gazze'ye yardım için kermes de düzenlenen alanda yabancı öğrenciler ilahiler söyledi.

        Sakarya Memur-Sen İl Temsilcisi ve Eğitim-Bir-Sen Şube Başkanı Murat Mengen, AA muhabirine, İsrail zulmünün ve Filistin direnişinin en büyük etkilerinden olan Aksa Tufanı'nın yıl dönümü olduğunu söyledi.

        Bir yıl boyunca İsrail'in Filistinlileri çocuk, kadın, yaşlı, genç demeden katlettiğini belirten Mengen, şöyle devam etti:

        "Sakarya Milli İdare STK'leri olarak bu bir yıl içerisinde birçok etkinliğe imza attık. Bu etkinliklerde İsrail'e lanet okuduk, Filistinli kardeşlerimize de destek olmaya çalıştık. Bugün de bu yıl dönümü vesilesiyle biz 6-7 Ekim Aksa Tufanı'nın yıl dönümüne ilişkin STK'ler olarak yaklaşık 3 gün devam eden kermes düzenledik. Bu gece de sabaha kadar STK'ler olarak çadırlarımızda nöbet tutacağız. Uyumayacağız, sabaha kadar dualar edeceğiz. Sabah namazının akabinde hep birlikte yapacağımız duanın akabinde sonlandırmış olacağız. İnşallah çadırlarımızda Müslümanlar olarak nöbetteyiz."

        Vatandaşların alandaki nöbeti sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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