BBP Genel Başkanı Destici, Sakarya'da konuştu:

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Savunma Sanayii ile İlgili Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nde yer alan "Limiti 100 bin lira ve üzerinde olan kredi kartlarından yıllık 750 lira Savunma Sanayii Destekleme Fonuna katılma payı alınmasına ilişkin düzenleme"yle ilgili, "Elbette ki savunma sanayisi bizim için hayatidir, çok kıymetlidir ve oraya ayrılacak ya da orayla ilgili planlanmış her kaynağı, her projeyi biz destekleriz." ifadelerini kullandı.

Gündemdeki konulara ilişkin sadece o konunun uzmanlarının konuşması gerektiğini aktaran Destici, "Siyasetçilerimiz belki de bu hususlarda en temkinli olanlar ya da tedbirli olanlar. Biz de o durumdayız. Mesela şu anda işin aslının ne olduğunu bilemiyoruz. Neticede bu firmalarımızın önemli bir kısmı yerli firmalarımız, milli firmalarımız. Dolayısıyla da bu işin arkasında başka bir şey mi vardır? Bir rekabet mi vardır? Bütün bunları göremiyoruz. Bütün bunları bilemiyoruz. Dolayısıyla her şeyin tüm çıplaklığıyla ortaya konulması gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

-"Savunma sanayi bizim için hayatidir, çok kıymetlidir"

Destici, AK Parti tarafından Meclise sunulan Savunma Sanayii ile İlgili Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nde yer alan "Limiti 100 bin lira ve üzerinde olan kredi kartlarından yıllık 750 lira Savunma Sanayii Destekleme Fonuna katılma payı alınmasına ilişkin düzenleme"ye değinerek, şunları söyledi:

"Burada da özellikle bu kredi kartları gündemde. 100 binin üzerinde limit oranından 750 lira. Birtakım harçlardan, mülk edinmelerden, alım satımlarda, araç alım satımlarında vergi konulacağı ve 80 milyar liralık bir kaynak oluşturulacağı ifade ediliyor. Bir kere şunu ifade edeyim baştan. Elbette ki; savunma sanayi bizim için hayatidir, çok kıymetlidir ve oraya ayrılacak ya da orayla ilgili planlanmış her kaynağı, her projeyi biz destekleriz Büyük Birlik Partisi olarak. Açık ve net söylüyorum. Birileri buna da bahane üretebilir. Ama burada tabii vatandaşlarımızın ben art niyetli olanları bir tarafa ayırıyorum. Çünkü direkt savunma sanayimize karşı olan bir kesim var. Çıkıyor koskoca büyükşehir belediye başkanları bile yaptı bunu. Bizim ne gerek var İHA'lara SİHA'lara diyor, savaş uçaklarına. Şimdi işte İHA'n, SİHA'n, savaş uçağın, füzen olmadığı zaman Lübnan gibi olursun. Komşu ülken gelir senin hava sahanı, kendi hava sahası gibi kullanır, istediği yeri vurur, istediğini öldürür ve bunu da her istediği dakika yapar."