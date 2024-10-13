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        Sakarya'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

        Anadolu Otoyolu'nun Sakarya kesiminde iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.10.2024 - 10:43 Güncelleme: 13.10.2024 - 10:43
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        Sakarya'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı
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        Anadolu Otoyolu'nun Sakarya kesiminde iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

        Anadolu Otoyolu İstanbul istikameti Sapanca mevkisinde Hasan K. idaresindeki 34 CGD 026 plakalı otomobil, Eslem A. yönetimindeki 34 GKD 197 plakalı otomobille çarpıştı.

        Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan 34 CGD 026 plakalı otomobil, ağaçlık alana devrildi.

        İhbar üzerine kaza yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Kazada sürücü Hasan K. ile diğer araçtaki Hasan A. ve Aslı A. yaralandı.

        Yaralılar, ambulansla Sapanca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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