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        Sapanca'da otoyolda kaza; 3 yaralı

        SAKARYA'nın Sapanca ilçesinde Anadolu Otoyolu'nda otomobilin, aynı yöne giden otomobile arkadan çarptığı kazada 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.10.2024 - 11:01 Güncelleme: 13.10.2024 - 11:05
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        Sapanca'da otoyolda kaza; 3 yaralı
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        SAKARYA'nın Sapanca ilçesinde Anadolu Otoyolu’nda otomobilin, aynı yöne giden otomobile arkadan çarptığı kazada 3 kişi yaralandı.

        Kaza, gece saatlerinde, Anadolu Otoyolu Kırkpınar mevkisinde meydana geldi. İstanbul yönüne giden Eslem Harun A. yönetimindeki 34 GKD 197 plakalı otomobil, Hasan Gazi K.’nin kontrolünü kaybetmesi sonucu kayan 34 CGD 026 plakalı otomobile arkadan çarptıktan sonra yol kenarındaki ağaçlık alana devrildi. Kazada sürücü Hasan Gazi K. ile diğer araçtaki Hasan A. ve Aslı A. yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar ambulansla Sapanca İlçe Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

        Polis, kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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