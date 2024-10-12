Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sakarya Haberleri

        Tarihçi yazar Ahmet Şimşirgil, Sakarya'da konferansa katıldı

        Sakarya'da "Geçmişten Geleceğe Küresel Saldırılar" konferansı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.10.2024 - 10:19 Güncelleme: 12.10.2024 - 10:26
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tarihçi yazar Ahmet Şimşirgil, Sakarya'da konferansa katıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Sakarya'da "Geçmişten Geleceğe Küresel Saldırılar" konferansı gerçekleştirildi.

        Kadim Topraklarımızın Geleceği Platformu tarafından Karapürçek ilçesindeki bir düğün salonunda gerçekleştirilen programa, tarihçi yazar Prof. Dr. Ahmet Şimşirgil konuşmacı olarak katıldı.

        Küresel çatışmalara değinen Şimşirgil, "Küresel çatışmalar farklı farklıdır, tek bir noktada değildir, onun için çok uyanık olacaksınız." ifadesini kullandı.

        Şimşirgil, "Küresel saldırı bedenimize değil, tarihimize, edebiyatımız ve dinimize oluyor." diyerek, uyarılarda bulundu.

        Düşmanların ve doğrunun görülmesi gerektiğini vurgulayan Şimşirgil, geçmişten de örneklerle yaşanan sıkıntılardan bahsederek olaylara karşı güçlü ses çıkarılması gerektiğini kaydetti.

        Programa, Karapürçek Belediye Başkanı Mehmet Murat Çoruhlu, Yeniden Refah Partisi MKYK üyesi Erhan Erdoğan ile vatandaşlar katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Baba oğul, ambulansın önünü kesip darp etmişti! Yerlikaya'dan açıklama!
        Baba oğul, ambulansın önünü kesip darp etmişti! Yerlikaya'dan açıklama!
        6 aylık Aras da öldü! Bir aile yok oldu!
        6 aylık Aras da öldü! Bir aile yok oldu!
        "Millilere tebrikler, Arda'ya bir abi tavsiyesi"
        "Millilere tebrikler, Arda'ya bir abi tavsiyesi"
        Yengesini dövüp, kaldığı eve molotofkokteyli atan şüpheli: Elim değmiş olabilir
        Yengesini dövüp, kaldığı eve molotofkokteyli atan şüpheli: Elim değmiş olabilir
        Anadolu Efesli Stanley Johnson'a büyük şok! Evine 2 kurşun isabet etti!
        Anadolu Efesli Stanley Johnson'a büyük şok! Evine 2 kurşun isabet etti!
        ABD'den Türkiye'yle enerjide işbirliği mesajı
        ABD'den Türkiye'yle enerjide işbirliği mesajı
        Kızının kolu göğsüne çarpınca meme kanseri olduğunu öğrendi
        Kızının kolu göğsüne çarpınca meme kanseri olduğunu öğrendi
        Caz ve Türk Müziği'nin kesişim noktası: Mehmet Ali Sanlıkol
        Caz ve Türk Müziği'nin kesişim noktası: Mehmet Ali Sanlıkol
        2024’ün en çok iş yapan 10 korku filmi
        2024’ün en çok iş yapan 10 korku filmi
        Ayrıldılar
        Ayrıldılar
        Meteoroloji saat vererek uyardı! 3 bölgede sağanak!
        Meteoroloji saat vererek uyardı! 3 bölgede sağanak!
        Uçakta doğan bebekler nerenin vatandaşı oluyor?
        Uçakta doğan bebekler nerenin vatandaşı oluyor?
        Yasin Özcan, Yamal ve Endrick ile yarışıyor!
        Yasin Özcan, Yamal ve Endrick ile yarışıyor!
        Garip bir evlilik hikâyesi
        Garip bir evlilik hikâyesi
        Doğal mucize chia tohumunun faydaları nelerdir?
        Doğal mucize chia tohumunun faydaları nelerdir?
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Bizim Çocuklar, Karadağ'ı tek golle devirdi!
        Bizim Çocuklar, Karadağ'ı tek golle devirdi!
        Borçlanma parası geri alınır mı?
        Borçlanma parası geri alınır mı?
        "Montella çok büyük sürprizler yapmıyor"
        "Montella çok büyük sürprizler yapmıyor"
        Teklif TBMM'de! Kredi kartlarından savunma sanayii fonu ücreti alınacak
        Teklif TBMM'de! Kredi kartlarından savunma sanayii fonu ücreti alınacak

        Benzer Haberler

        Sakarya'da 2 ayrı suç örgütüne operasyon; 11 gözaltı (2)
        Sakarya'da 2 ayrı suç örgütüne operasyon; 11 gözaltı (2)
        Sakarya'da 15 Temmuz Camili Mahallesi'ne 25 milyon liralık altyapı yatırımı...
        Sakarya'da 15 Temmuz Camili Mahallesi'ne 25 milyon liralık altyapı yatırımı...
        Sakarya'da 2 ayrı suç örgütüne operasyon; 11 gözaltı
        Sakarya'da 2 ayrı suç örgütüne operasyon; 11 gözaltı
        Sakarya'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı
        Sakarya'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı
        GÜNCELLEME - Sakarya'da iki suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alın...
        GÜNCELLEME - Sakarya'da iki suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alın...
        Anadolu Otoyolu'ndaki zincirleme kazada 5 kişi yaralandı
        Anadolu Otoyolu'ndaki zincirleme kazada 5 kişi yaralandı