Tarihçi yazar Ahmet Şimşirgil, Sakarya'da konferansa katıldı

Sakarya'da "Geçmişten Geleceğe Küresel Saldırılar" konferansı gerçekleştirildi.

Kadim Topraklarımızın Geleceği Platformu tarafından Karapürçek ilçesindeki bir düğün salonunda gerçekleştirilen programa, tarihçi yazar Prof. Dr. Ahmet Şimşirgil konuşmacı olarak katıldı.

Küresel çatışmalara değinen Şimşirgil, "Küresel çatışmalar farklı farklıdır, tek bir noktada değildir, onun için çok uyanık olacaksınız." ifadesini kullandı.

Şimşirgil, "Küresel saldırı bedenimize değil, tarihimize, edebiyatımız ve dinimize oluyor." diyerek, uyarılarda bulundu.