Sakarya'da 2 ayrı suç örgütüne operasyon; 11 gözaltı (2)

Sakarya'da polis ekiplerinin 2 ayrı suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonlarında gözaltına alınan 11’den şüpheliden İ.A. ve İ.K. tutuklanırken, S.D., O.V., V.K., H.A., S.C.A., B.B., H.Z., S.Z. ve M.E. ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.