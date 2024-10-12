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        Sakarya'da 1 kişiyi tabancayla yaralayan şüpheli yakalandı

        Sakarya'nın Hendek ilçesinde bir kişiyi tabancayla yaralayan zanlı gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.10.2024 - 10:34 Güncelleme: 12.10.2024 - 10:34
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        Sakarya'da 1 kişiyi tabancayla yaralayan şüpheli yakalandı
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        Sakarya'nın Hendek ilçesinde bir kişiyi tabancayla yaralayan zanlı gözaltına alındı.

        Polis ekipleri, Cumhuriyet Meydanı'nda iki gün önce İ.M'nin M.K'yi tabancayla yaralamasına ilişkin çalışma başlattı.

        İ.M'nin adresini belirleyen polis ekipleri, düzenlenen operasyonda zanlıyı gözaltına aldı.

        İkili arasında alacak verecek meselesi olduğu, İ.M. ve M.K'nin birçok suç kaydı bulunduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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