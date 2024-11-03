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        Ferizli'de ortaokul öğrencilerine trafik eğitimi verildi

        Sakarya'nın Ferizli ilçesinde ortaokul öğrencileri, trafik kuralları konusunda bilgilendirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.11.2024 - 20:28 Güncelleme: 03.11.2024 - 20:32
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        Ferizli'de ortaokul öğrencilerine trafik eğitimi verildi
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        Sakarya'nın Ferizli ilçesinde ortaokul öğrencileri, trafik kuralları konusunda bilgilendirildi.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, eğitim faaliyetleri kapsamında Ferizli Tekstil İşverenler Sendikası Halit Narin Ortaokulu öğrencileriyle bir araya geldi.

        Öğrencilere trafikte uyulması gereken kuralları anlatan ekipler, uyuşturucunun zararları hakkında da bilgilendirme yaptı.

        Galeri
        Galeri

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