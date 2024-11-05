Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sakarya Haberleri

        GÜNCELLEME - Sakarya'da aracıyla çarptığı çocuğun ölümüne sebep olan alkollü sürücü tutuklandı

        Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde hafif ticari aracıyla çarptığı çocuğun ölümüne neden olan alkollü sürücü tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.11.2024 - 15:04 Güncelleme: 05.11.2024 - 15:04
        ABONE OL
        ABONE OL
        GÜNCELLEME - Sakarya'da aracıyla çarptığı çocuğun ölümüne sebep olan alkollü sürücü tutuklandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde hafif ticari aracıyla çarptığı çocuğun ölümüne neden olan alkollü sürücü tutuklandı.

        Adnan Menderes Caddesi'nde dün, yaya geçidinden yolun karşısına geçmek isteyen Zühre Deniz Akdağ'a (11) çarptıktan sonra aracıyla kaçan ve ardından polis ekiplerince yakalanan T.D'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

        Yapılan kontrolde 3,34 promil alkollü olduğu belirlenen sürücü, işlemlerinin ardından adliyeye götürüldü.

        Cumhuriyet savcılığındaki sorgusunun ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan şüpheli T.D, "olası kastla kasten öldürme" suçundan tutuklandı.

        Çocuğun cenazesi ise Yeni Eren Camisi'nde ikindi vakti kılınan namazın ardından Serdivan Merkez Mezarlığı'na defnedildi.

        Törene, aile yakınlarının yanı sıra Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar da katıldı.

        Öte yandan Zühre Deniz Akdağ'ın Fevzi Kılıç Ortaokulu'ndaki sınıfında üzüntü yaşandı. Arkadaşları, çocuğun boş kalan sırasına çiçek ve anı defteri bıraktı.

        - Olay

        Sakarya'nın Adapazarı ilçesi Adnan Menderes Caddesi'nde dün, yaya geçidinden yolun karşısına geçen Zühre Deniz Akdağ'a (11), T.D. idaresindeki 54 HK 322 plakalı hafif ticari araç çarpmış, çarpmanın etkisiyle savrulan çocuk refüje düşmüştü.

        Sağlık görevlilerince Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan çocuk, müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

        Olay yerinden kaçan sürücü, polis ekiplerince yakalanmıştı.

        Öte yandan olayın, sürücünün park halindeki bir araca çarptıktan sonra kaçmaya çalıştığı sırada meydana geldiği öğrenilmişti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Evli ve 2 çocuk babasıydı... Kavgayı ayırmak istedi!
        Evli ve 2 çocuk babasıydı... Kavgayı ayırmak istedi!
        'Beyoğlu sapıkları' hakkında iddianame!
        'Beyoğlu sapıkları' hakkında iddianame!
        Yine açık kapı faciası!
        Yine açık kapı faciası!
        İstanbul'da TIR dehşeti! Scooterlı Ecem feci şekilde can verdi
        İstanbul'da TIR dehşeti! Scooterlı Ecem feci şekilde can verdi
        TÜPRAŞ rafinerisinde patlama oldu!
        TÜPRAŞ rafinerisinde patlama oldu!
        "Bize bir transfer dönemi daha lazım"
        "Bize bir transfer dönemi daha lazım"
        Adım adım ABD seçimleri
        Adım adım ABD seçimleri
        ABD'de bağışlarda ibre kimden yana?
        ABD'de bağışlarda ibre kimden yana?
        Trump'ın yardımcı adayı J.D. Vance nasıl biri?
        Trump'ın yardımcı adayı J.D. Vance nasıl biri?
        Kasımpaşa'nın 18'lik yıldızı: Yasin Özcan!
        Kasımpaşa'nın 18'lik yıldızı: Yasin Özcan!
        Mezar tahtasına böyle yazıldı: Melek bebek kimsesiz!
        Mezar tahtasına böyle yazıldı: Melek bebek kimsesiz!
        "Sözümün arkasındayım"
        "Sözümün arkasındayım"
        İmamoğlu: Randevu talebimi yineliyorum
        İmamoğlu: Randevu talebimi yineliyorum
        Ankaralı Turgut entübe edildi
        Ankaralı Turgut entübe edildi
        Osimhen harekatı!
        Osimhen harekatı!
        Migren dostu ofisler çözüm olabilir mi?
        Migren dostu ofisler çözüm olabilir mi?
        Icardi , alyansı attı
        Icardi , alyansı attı
        1 milyon adet araç üretecek
        1 milyon adet araç üretecek
        "Kira sorunu artık memleket meselesi"
        "Kira sorunu artık memleket meselesi"
        Peyk grubunun solisti hayatını kaybetti
        Peyk grubunun solisti hayatını kaybetti

        Benzer Haberler

        Yaya geçidinde hafif ticari aracın çarptığı 11 yaşındaki Zühre öldü (3)
        Yaya geçidinde hafif ticari aracın çarptığı 11 yaşındaki Zühre öldü (3)
        Sakarya, tarihinin en yüksek ekim ve 10 aylık ihracat rekorunu kırdı
        Sakarya, tarihinin en yüksek ekim ve 10 aylık ihracat rekorunu kırdı
        Yaya geçidinde hafif ticari aracın çarptığı 11 yaşındaki Zühre öldü (2)
        Yaya geçidinde hafif ticari aracın çarptığı 11 yaşındaki Zühre öldü (2)
        Sakarya'da kanser hastasının tümörleri belden aşağısı ampute edilerek temiz...
        Sakarya'da kanser hastasının tümörleri belden aşağısı ampute edilerek temiz...
        Yaya geçidinde hafif ticari aracın çarptığı 11 yaşındaki Zühre öldü
        Yaya geçidinde hafif ticari aracın çarptığı 11 yaşındaki Zühre öldü
        Sakarya'da aracıyla çarptığı çocuğun ölümüne sebep olan alkollü sürücü tutu...
        Sakarya'da aracıyla çarptığı çocuğun ölümüne sebep olan alkollü sürücü tutu...