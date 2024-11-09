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        Sakarya Valisi Doğan'dan 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü mesajı

        Sakarya Valisi Rahmi Doğan, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.11.2024 - 20:28 Güncelleme: 09.11.2024 - 20:28
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        Sakarya Valisi Doğan'dan 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü mesajı
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        Sakarya Valisi Rahmi Doğan, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Vali Doğan, mesajında, bütün hayatını ülkesi ve milletine adamış, vatanı için büyük bağımsızlık mücadelesi vermiş, silah arkadaşlarıyla Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü vefatının 86. yıl dönümünde saygı, rahmet ve şükranla yad ettiğini kaydetti.

        Doğan, 10 Kasım'ın millet için yalnızca Atatürk'ün anıldığı bir gün değil, aynı zamanda onun en büyük eseri olan Türkiye Cumhuriyeti'ni büyüterek geleceğe taşıma azmimizin tazelendiği, devlete, vatana, cumhuriyete, demokrasiye, bölünmez bütünlüğe ve milli iradeye sahip çıkma günü olduğunu belirterek, şöyle devam etti:

        "Kahraman halkımızla verdiği büyük mücadelesiyle tüm dünyaya örnek ve ilham kaynağı olan Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk, İstiklal Savaşımızda gösterdiği üstün askeri liderlik ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunda ortaya koyduğu cesaret ve siyasi dehasıyla dünya tarihine damgasını vuran ender devlet adamlarından birisidir. Milletimizin gönlünde de hususi yerini almıştır ve orada ebediyete kadar var olmaya devam edecektir."

        Türkiye'yi muasır medeniyetler seviyesine ulaştırmak, bölgede ve dünyada lider ülkelerden biri haline getirmek için yapılacak çalışmalarda Atatürk'ün, şehitlerin ve gazilerin sergilediği eşsiz mücadele ve fedakarlık ruhunun daima rehberleri olacağını vurgulayan Doğan, Atatürk'ün "en büyük eserim" diyerek emanet ettiği Türkiye Cumhuriyeti devletini, ilelebet payidar kılmak ve daha ileriye taşımak için yorulmadan, usanmadan çalışmayı sürdürmeye kararlı olduklarını ifade etti.

        Doğan, dünya tarihine yön vermiş ve nice medeniyetler kurmuş asil bir milletin fertleri olarak kendilerine düşen görevin çok hızlı değişimlerin ve çok büyük acıların yaşandığı günümüzde birlik ve beraberlik içinde bütün gayretleriyle çalışmak, değer, kültür, medeniyet ve tarihin birikimini, tüm güzelliklerini gelecek nesillere aktarmak olduğunun altını çizerek, Atatürk'ün yarınları emanet ettiği gençlerin cumhuriyeti sonsuza kadar yaşatmak için aynı azim ve kararlılıkla mücadele vereceğinden hiç kuşkularının olmadığını belirtti.

        Vali Doğan, Atatürk'ü ve silah arkadaşlarını, vatanın birliği ve bütünlüğü uğruna şehit olan şehitler ile gazileri saygı, rahmet, minnet ve şükranla andığını kaydetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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