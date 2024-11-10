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        Futbol: Trendyol 1. Lig

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.11.2024 - 21:21 Güncelleme: 10.11.2024 - 21:54
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        Futbol: Trendyol 1. Lig
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        Stat:YeniSakarya Atatürk

        Hakemler: Erdem Mertoğlu, Hüsnü Emre Çelimli, Selim Şenöz

        Sakaryaspor: Szumski, Erdi Dikmen, Bülent Uzun (Dk. 90+1 Engin Can Aksoy), Murat Cem Akpınar (Dk. 40 Emre Demir), Fernando, Aabid, Cebrayil Karayel, Muhammed Himmet Ertürk (Dk. 46 Mustafa Pektemek), Saint-Louis (Dk. 90+1 Volkan Eğri), Salih Dursun, Simon (Dk. 75 Totre)

        Kocaelispor: Gökhan Değirmenci, Muharrem Cinan, Vukovic, Pedrinho (Dk. 90+12 Onur Öztonga), Appindangoye, Beridze (Dk. 74 Barış Alıcı), Yusuf Cihat Çelik (Dk. 74 Caktas), Tarkan Serbest, Oğulcan Çağlayan (Dk. 74 Marcao), Mendes (Dk. 90+6 Furkan Gedik), Ahmet Oğuz

        Gol: Dk. 34 Beridze (Kocaelispor)

        Kırmızı kart: Dk. 56 Emircan Altıntaş (Sakaryaspor)

        Sarı kartlar: Dk. 41 Yusuf Cihat Çelik, Dk. 49 Ahmet Sağat (Yedek kulübesinde), Dk. 56 Barış Alıcı, Dk. 65 Muharrem Cinan (Kocaelispor), Dk. 56 Salih Dursun, Dk. 65 Erdi Dikmen, Dk. 78 Mustafa Pektemek (Sakaryaspor)

        SAKARYA

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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