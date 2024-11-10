Stat:YeniSakarya Atatürk
Hakemler: Erdem Mertoğlu, Hüsnü Emre Çelimli, Selim Şenöz
Sakaryaspor: Szumski, Erdi Dikmen, Bülent Uzun (Dk. 90+1 Engin Can Aksoy), Murat Cem Akpınar (Dk. 40 Emre Demir), Fernando, Aabid, Cebrayil Karayel, Muhammed Himmet Ertürk (Dk. 46 Mustafa Pektemek), Saint-Louis (Dk. 90+1 Volkan Eğri), Salih Dursun, Simon (Dk. 75 Totre)
Kocaelispor: Gökhan Değirmenci, Muharrem Cinan, Vukovic, Pedrinho (Dk. 90+12 Onur Öztonga), Appindangoye, Beridze (Dk. 74 Barış Alıcı), Yusuf Cihat Çelik (Dk. 74 Caktas), Tarkan Serbest, Oğulcan Çağlayan (Dk. 74 Marcao), Mendes (Dk. 90+6 Furkan Gedik), Ahmet Oğuz
Gol: Dk. 34 Beridze (Kocaelispor)
Kırmızı kart: Dk. 56 Emircan Altıntaş (Sakaryaspor)
Sarı kartlar: Dk. 41 Yusuf Cihat Çelik, Dk. 49 Ahmet Sağat (Yedek kulübesinde), Dk. 56 Barış Alıcı, Dk. 65 Muharrem Cinan (Kocaelispor), Dk. 56 Salih Dursun, Dk. 65 Erdi Dikmen, Dk. 78 Mustafa Pektemek (Sakaryaspor)
SAKARYA
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