Sakarya'da bölgesel deprem tatbikatı gerçekleştirildi

Hendek Kaymakamı Halil İbrahim Acır, AFAD Sakarya İl Müdürü Bekir Şen ve Hendek Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Altuntaş da tatbikat alanında incelemelerde bulundu.

AFAD Sakarya ve Kütahya ekibi ile jandarma, emniyet, sağlık, itfaiye, UMKE, Sakarya Arama Kurtarma Ekibi (SAKE), Hayat Arama Kurtarma Ekibi, Kızılay, ASDM görevlileri, vakit kaybetmeden enkaza müdahale çalışmalarına başladı.

Tatbikat senaryosuna göre, Bolu ve çevresinde 7,2 büyüklüğünde deprem meydana gelmesi sonucu Hendek’te tek katlı binada çökme yaşandı. Enkaz altında kalan vatandaşların olduğu bilgisi üzerine arama kurtarma ekipleri bölgeye gönderildi.

AFAD tarafından Sakarya'nın Hendek ilçesinde çeşitli illerden gelen ekiplerin de desteğiyle arama kurtarma çalışmaları yürütüldü.

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