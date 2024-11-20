AK Parti Ferizli İlçe Başkanı Serhoş, partililerle ilk toplantısını yaptı
AK Parti Ferizli İlçe Başkanlığına yeniden seçilen Ramazan Serhoş, partililerle ilk toplantısını gerçekleştirdi.
AK Parti Ferizli İlçe Başkanlığına yeniden seçilen Ramazan Serhoş, partililerle ilk toplantısını gerçekleştirdi.
8. Olağan İlçe Kongresi'nde güven tazeleyen Serhoş, daha önce görev alan ve aralarına yeni katılan partililerle toplantıda bir araya geldi.
Parti binasında düzenlenen toplantıda konuşan Serhoş, "İlçe yönetim kurulumla en yakın zamanda yapacağımız toplantıda görev taksimini ve planladığımız çalışmaların programlarını yapacağız. Milletvekillerimiz, İl Başkanlığımız ve Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanımızın destekleriyle ilçemize kalıcı hizmetlerin gelmesini sağlayacağız." dedi.
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