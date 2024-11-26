Sakarya'da tırın çarpması sonucu hayatını kaybeden kadının cenazesi toprağa verildi

Yeni Sakarya Caddesi'nde dün kırmızı ışıkta duran ve yeşilin yanmasıyla hareket eden M.E. idaresindeki 54 AGF 090 plakalı tır, araçların arasından yolun karşısına geçmeye çalışan Sevim Çobanoğlu'na çarpmış, ambulansla Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan kadın, müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı. Tır sürücüsü, ifadesi alınmak üzere emniyete götürülmüştü.

Cenazeye, kadının ailesi ve yakınlarının yanı sıra Serdivan Belediye Başkanı Osman Çelik, AK Parti İl Başkanı Yunus Tever, İYİ Parti İl Başkanı Ahmet Uçak, Gelecek Partisi İl Başkanı Fatih Sevindik ve vatandaşlar katıldı.

Burada taziyeleri kabul eden aile yakınları, tabutun başında gözyaşı döktü.

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