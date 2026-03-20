Sakarya'da çocuklara uzaktan kumandalı oyuncak kamyonetle şeker sürprizi

Sakarya İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Derneğince, Ramazan Bayramı dolayısıyla kentteki bir alışveriş merkezinde çocuklara uzaktan kumandalı oyuncak kamyonetle şeker dağıtıldı.



Sakarya İHH'dan yapılan açıklamada, Serdivan ilçesindeki alışveriş merkezinde gerçekleştirilen etkinliğin bayram sevincine renk kattığı belirtildi.



Sürprizin çocukların ilgisini çektiği aktarılan açıklamada, "Minikler, hareket eden kamyoneti heyecanla takip ederken yüzlerindeki tebessüm bayramın neşesini yansıttı. Etkinlik, kısa sürede ziyaretçilerin ilgi odağı haline geldi." ifadesine yer verildi.



Etkinliğin bayramın birlik, beraberlik ve sevinç iklimini bir kez daha gözler önüne serdiği kaydedilen açıklamada, Ramazan Bayramı'nın İslam alemine hayırlar getirmesi temenni edildi.



Açıklamada görüşlerine yer verilen Sakarya İHH Başkanı Yakup Başer, bayramın paylaşma ve kardeşlik ruhunu yaşatmak amacıyla farklı ve dikkati çekici etkinlikler düzenlediklerini belirterek, çocukların mutluluğunun en büyük motivasyon kaynağı olduğunu aktardı.

