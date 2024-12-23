Sakarya'da evinde uyuşturucu ele geçirilen zanlı tutuklandı

Ev ve üst aramalarında, 205 gram sentetik uyuşturucu, 19 adet ecza, 2 cep telefonu, 1 adet hassas terazi ve 5 bin lira nakit ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 21 Aralık'ta F.E'nin (38) Manavpınar Mahallesi'ndeki ikametine operasyon düzenledi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.