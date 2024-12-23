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        Sakarya'da evinde uyuşturucu ele geçirilen zanlı tutuklandı

        Sakarya'nın Karasu ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.12.2024 - 15:37 Güncelleme: 23.12.2024 - 15:40
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        Sakarya'da evinde uyuşturucu ele geçirilen zanlı tutuklandı
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        Sakarya'nın Karasu ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 21 Aralık'ta F.E'nin (38) Manavpınar Mahallesi'ndeki ikametine operasyon düzenledi.

        Ev ve üst aramalarında, 205 gram sentetik uyuşturucu, 19 adet ecza, 2 cep telefonu, 1 adet hassas terazi ve 5 bin lira nakit ele geçirildi.

        Gözaltına alınan zanlı, sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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