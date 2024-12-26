Sakarya'da "Gençlik Politika Belgesi Vizyon Çalıştayı" düzenlendi

Sakarya'da Gençlik ve Spor Bakanlığınca "Gençlik Politika Belgesi Vizyon Çalıştayı" yapıldı.

Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Hukuk Fakültesi Konferans Salonu'nda düzenlenen çalıştayda, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından gençlerin yaptığı çalışmalara ilişkin slayt gösterimi sunuldu.

Programın açılışında konuşan Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Enes Eminoğlu, gençlerin taleplerine göre teknoloji, yapay zeka ve dijitalleşme merkeze alınarak politika belgelerinin şekillendirildiğini söyledi.

Türkiye genelinde 400 genç ofisi ve 50 farklı kamp alanlarının bulunduğunu belirten Eminoğlu, "Türk gençliğinin sanatta, kültürde, teknolojide, ilimde, bilimde, bütün alanlarda yetişmesi ve gelişmesi, hem Türkiye'de hem uluslararası arenada temsil kabiliyeti yüksek gençlerimizin yetiştirilmesi ve onların bütün dünyaya en güzel şekilde hizmet ediyor olması nihai amacımız." dedi.

Eminoğlu, 522 gençlik merkezinden 12'sinin Sakarya'da bulunduğunu dile getirerek, "Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, T3 Vakfı, TÜBİTAK ile Gençlik ve Spor Bakanlığının ortak çalışmasıyla 100'den fazla dene-yap atölyelerinde ortaokul ve lise öğrencilerine daha temelden robotik kodlama, endüstriyel tasarım, yapay zeka gibi eğitimler 24 ay boyunca veriliyor. Sonraki aylarda da teoriyle pratik birleştirilip çocuklarımızın TEKNOFEST'e hazırlanmasını, bilimi, teknolojiyi okuyabilmesini amaçlıyoruz." diye konuştu.

Öğrencilerin iletişim çağında kendilerini geliştirmeleri gerektiğini vurgulayan Eminoğlu, program vesilesiyle gençlerin tavsiyelerini dinlemeye geldiklerini kaydetti. Eminoğlu, gençlere, Gençlik ve Spor Bakanlığının düzenlediği etkinliklerden yararlanmayı tavsiye ederek, "2024 yılı içerisinde 17 farklı yurt dışı deneyim ve uzman programları yaptık. 220 bine yakın gencimizi kamplarımızda misafir ettik. Kendimizi sürekli güncelleyen, geliştiren bir pozisyonda yolumuza devam etmemiz lazım." ifadelerini kullandı.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Nevzat İnanç da çalıştayın ülke gençliğine hayırlar getirmesi temenni ederek, katılım sağlayanlara teşekkür etti. Programda, Sakarya Vali Yardımcısı Ersin Emiroğlu, SAÜ Rektörü Prof. Dr. Hamza Al, Sakarya Gençlik Merkezi Şube Müdürü Yavuz Çangır ve Hukuk Fakültesi 3. sınıf öğrencisi Sinem Bozalan da konuşma yaptı.