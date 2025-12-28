Hendek'te eğitime kar engeli
Sakarya'nın Hendek ilçesinde kar yağışı nedeniyle 3 okulda, ilçeye bağlı 17 mahallede ise taşımalı eğitime 1 gün ara verildi.
Kaymakamlık kararı ile, yoğun kar yağışının etkili olduğu Dikmen, Kurtuluş ilk ve ortaokulları ile Karadere İlkokulu'nda yarın eğitim görülmeyecek.
Ayrıca Dikmen, Kurtuluş, Bakacak, Yeniyayla, Aksu, Göksu, Karadere, Sümbüllü, Pazarcık, Dededüzü, Yeşilyayla, Esentepe, Akçayır, Muradiye, Hacimbey, Harmantepe ve Hicriye mahallelerinden yapılan ilk ve orta öğretimde taşımalı eğitime de 1 gün ara verildi.
