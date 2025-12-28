Habertürk
Habertürk
        Hendek'te eğitime kar engeli

        Sakarya'nın Hendek ilçesinde kar yağışı nedeniyle 3 okulda, ilçeye bağlı 17 mahallede ise taşımalı eğitime 1 gün ara verildi.

        Giriş: 28.12.2025 - 18:53 Güncelleme: 28.12.2025 - 18:53
        Sakarya'nın Hendek ilçesinde kar yağışı nedeniyle 3 okulda, ilçeye bağlı 17 mahallede ise taşımalı eğitime 1 gün ara verildi.

        Kaymakamlık kararı ile, yoğun kar yağışının etkili olduğu Dikmen, Kurtuluş ilk ve ortaokulları ile Karadere İlkokulu'nda yarın eğitim görülmeyecek.

        Ayrıca Dikmen, Kurtuluş, Bakacak, Yeniyayla, Aksu, Göksu, Karadere, Sümbüllü, Pazarcık, Dededüzü, Yeşilyayla, Esentepe, Akçayır, Muradiye, Hacimbey, Harmantepe ve Hicriye mahallelerinden yapılan ilk ve orta öğretimde taşımalı eğitime de 1 gün ara verildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

