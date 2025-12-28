Habertürk
        Sakarya Haberleri

        Sakarya'da yılbaşı öncesi denetim yapıldı

        Sakarya'da yılbaşı tedbirleri kapsamında polis ekipleri tarafından denetim gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.12.2025 - 16:57 Güncelleme: 28.12.2025 - 16:57
        Sakarya'da yılbaşı öncesi denetim yapıldı
        Sakarya'da yılbaşı tedbirleri kapsamında polis ekipleri tarafından denetim gerçekleştirildi.

        Kentte yapılan denetimlere İl Emniyet Müdürü Mehmet Ömür Saka da katıldı. Bu kapsamda ekiplerce, 2 bin 990 kişi sorgulandı, 404 araç kontrol edildi ve 122 umuma açık mekan denetlendi.

        Uygulamalarda 9 tabanca, 26 fişek, 2 tüfek ele geçirilirken, 3'ü hükümlü olmak üzere 8 kişi yakalandı.

        Çalışmalarda bir iş yerinde kumar oynatıldığı tespit edilirken, 5 kişi hakkında adli ve idari işlem yapıldı. Bir miktar uyuşturucunun da ele geçirildiği denetimlerde, 8 araca idari para cezası kesildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

