Sakarya'da yılbaşı öncesi denetim yapıldı

Sakarya'da yılbaşı tedbirleri kapsamında polis ekipleri tarafından denetim gerçekleştirildi.

Kentte yapılan denetimlere İl Emniyet Müdürü Mehmet Ömür Saka da katıldı. Bu kapsamda ekiplerce, 2 bin 990 kişi sorgulandı, 404 araç kontrol edildi ve 122 umuma açık mekan denetlendi.

Uygulamalarda 9 tabanca, 26 fişek, 2 tüfek ele geçirilirken, 3'ü hükümlü olmak üzere 8 kişi yakalandı.

Çalışmalarda bir iş yerinde kumar oynatıldığı tespit edilirken, 5 kişi hakkında adli ve idari işlem yapıldı. Bir miktar uyuşturucunun da ele geçirildiği denetimlerde, 8 araca idari para cezası kesildi.