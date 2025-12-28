Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sakarya Haberleri

        Sakarya'da 3 bin yıllık Yağcı Bedir halısı geleneği yaşatılıyor

        Sakarya'da Kültür ve Turizm Bakanlığı Somut Olmayan Kültürel Miras Taşıyıcısı ve Serdivan Halk Eğitim Merkezi usta öğreticisi Safiye Tekden, 3 bin yıllık geçmişe sahip Yağcı Bedir halısının geleneksel dokuma tekniklerini gelecek nesillere aktarmak amacıyla kurs veriyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.12.2025 - 14:36 Güncelleme: 28.12.2025 - 14:36
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sakarya'da 3 bin yıllık Yağcı Bedir halısı geleneği yaşatılıyor
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Sakarya'da Kültür ve Turizm Bakanlığı Somut Olmayan Kültürel Miras Taşıyıcısı ve Serdivan Halk Eğitim Merkezi usta öğreticisi Safiye Tekden, 3 bin yıllık geçmişe sahip Yağcı Bedir halısının geleneksel dokuma tekniklerini gelecek nesillere aktarmak amacıyla kurs veriyor.

        Serdivan İlçe Halk Eğitim Müdürlüğünce açılan halı dokuma kursunda 17 kursiyer eğitim alıyor. Kursla, Anadolu’nun binlerce yıllık kültürel mirasının yaşatılması ve unutulmaya yüz tutmuş el sanatlarının yeniden canlandırılması hedefleniyor.

        Halk Eğitim Merkezi Müdürü Hakan Öztürk, AA muhabirine, usta öğreticilerinden Safiye Tekden'in, Kültür ve Turizm Bakanlığı Somut Olmayan Kültürel Miras Taşıyıcısı unvanını almasının kendilerini memnun ettiğini söyledi.

        Öztürk, unutulmaya yüz tutmuş mesleklerin yaşatılmasına yönelik çalışmalar yürüttükleri merkezde 17 farklı kurs alanında eğitim verildiğini belirterek, "Bir ipin üretim aşamasından başlayarak renklendirilmesi ve dokunmasına kadar tüm süreçler, öğrencilerimiz ve usta öğreticilerimiz eşliğinde uygulamalı olarak gerçekleştiriliyor." diye konuştu.

        Yağcı Bedir halısının merkezde üretildiğine değinen Öztürk, "Burada yetişen 17 usta öğreticimiz, daha sonra farklı bölgelerde bu halının yapımını başından sonuna kadar vatandaşlara öğretecek." ifadesini kullandı.

        - "Her aşama sabır ve dikkat gerektiriyor"

        Usta öğretici Safiye Tekden, öğrencilerin, iplerin hazırlanmasından itibaren her aşamada birebir uygulayarak öğrendiklerini anlattı.

        Halılarda kullanılan iplerin doğal boyalarla renklendirildiğini ve renklerin canlılığının halının desenini doğrudan etkilediğini dile getiren Tekden, yaklaşık 3 bin yıllık geçmişe sahip Yağcı Bedir halısının tüm dokuma tekniklerinin kursiyerlere uygulamalı olarak öğretildiğini kaydetti.

        Tekden, her aşamanın sabır ve dikkat gerektirdiğine işaret ederek, "Çünkü kullanılan her ip, halının deseninde ve bütünlüğünde büyük önem taşıyor. Yağcı Bedir halısı yalnızca bir ev sanatı değil, Türkiye’nin önemli kültürel miras unsurlarından biri. Kursiyerler hem yeni meslek ediniyor hem de geleneksel kadın emeğini yaşatıyor." şeklinde konuştu.

        Kursiyer Nazife Güzel, sabırlı ve meraklı olan herkesin bu kursa katılabileceğini, hem geleneksel bir el sanatını öğrendiklerini hem de kültürel mirasa katkı sunduklarını dile getirerek, "Renklerin ve desenlerin anlamlarını öğrenmek çok ilgimi çekti. Kurs sürecinde sabırlı olmayı öğrendim.” dedi.

        Kursiyer Reyhan Kolip, halı dokumanın kendisi için büyük bir mutluluk kaynağı olduğunu, aynın zamanda 3 bin yıllık kültürü öğrenmenin ve yaşatmanın gurur verici olduğunu söyledi.

        Kursa katılmadan önce halı dokumanın sabır gerektirdiğini bilmediğinden bahseden Kolip, "İlk başta ipleri hazırlamak ve düğüm atmak zor gelmişti ancak hocamızın desteğiyle teknikleri öğrendik. Kendi halımı kendim dokumaya başladım. Bu kültürel mirası önümüzdeki yıllara taşımak istiyoruz. Bu amaçla kursumuza devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Uyuşturucu soruşturmasında yeni gözaltılar
        Uyuşturucu soruşturmasında yeni gözaltılar
        Kar yağışı kentleri etkiledi
        Kar yağışı kentleri etkiledi
        Otel odasında kalaşnikof bulundu!
        Otel odasında kalaşnikof bulundu!
        Beşiktaş'a Serie A'dan sürpriz golcü!
        Beşiktaş'a Serie A'dan sürpriz golcü!
        Sabiha Gökçen'de yeni dönem başlıyor
        Sabiha Gökçen'de yeni dönem başlıyor
        Brigitte Bardot hayatını kaybetti
        Brigitte Bardot hayatını kaybetti
        Melatonin uyku sorunlarını çözmüyor
        Melatonin uyku sorunlarını çözmüyor
        Trump Zelenskiy ile görüşecek
        Trump Zelenskiy ile görüşecek
        Tapu çetesi Sadullah Paşa'nın gelinini de katletti!
        Tapu çetesi Sadullah Paşa'nın gelinini de katletti!
        Siz hepiniz ben tek
        Siz hepiniz ben tek
        Fenerbahçe'den Davide Frattesi hamlesi!
        Fenerbahçe'den Davide Frattesi hamlesi!
        Mutlulukları uzun sürmedi
        Mutlulukları uzun sürmedi
        Yanardağ yeniden harekete geçti
        Yanardağ yeniden harekete geçti
        Şike kumpası soruşturmasında ifadeler ortaya çıktı
        Şike kumpası soruşturmasında ifadeler ortaya çıktı
        Esenyurt'ta servis midibüsü devrildi
        Esenyurt'ta servis midibüsü devrildi
        2026'ya girerken size eşlik edecek 8 tarif!
        2026'ya girerken size eşlik edecek 8 tarif!
        Baharatların çiçek hali
        Baharatların çiçek hali
        "Somaliland'i bilen var mı?"
        "Somaliland'i bilen var mı?"
        EFT, havale ve nakit işlemlerine sıkı tedbir
        EFT, havale ve nakit işlemlerine sıkı tedbir
        Ortaokul mezunu... Kapadokya'yı 9 dilde tanıtıyor
        Ortaokul mezunu... Kapadokya'yı 9 dilde tanıtıyor

        Benzer Haberler

        Karasu'nun yüksek kesimleri karla kaplandı
        Karasu'nun yüksek kesimleri karla kaplandı
        "Sarıkamış Şehitleri Anısına İstanbul'dan Kars'a" anma sürüşü kafilesi Saka...
        "Sarıkamış Şehitleri Anısına İstanbul'dan Kars'a" anma sürüşü kafilesi Saka...
        Sakarya'da otomobilin çarptığı yaya yaralandı, sürücü aranıyor
        Sakarya'da otomobilin çarptığı yaya yaralandı, sürücü aranıyor
        SAPANCA GÖLÜ ALARM VERİYOR - Sapanca Gölü'ndeki kuraklık tehdidi, bölge sak...
        SAPANCA GÖLÜ ALARM VERİYOR - Sapanca Gölü'ndeki kuraklık tehdidi, bölge sak...
        Sakarya Büyükşehir Belediyesi Teşvikiye'yi 75-70 mağlup etti
        Sakarya Büyükşehir Belediyesi Teşvikiye'yi 75-70 mağlup etti
        Sakarya'da kar mesaisi: Kimi yolda kaldı, kimi keyfini çıkardı Sakarya'nın...
        Sakarya'da kar mesaisi: Kimi yolda kaldı, kimi keyfini çıkardı Sakarya'nın...