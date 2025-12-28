"Sarıkamış Şehitleri Anısına İstanbul'dan Kars'a" anma sürüşü kafilesi Sakarya'da

Atatürk Bulvarı'nda Boz tarafından verilen startın ardından kafile, Bolu'ya hareket etti.

Hatıra fotoğrafı çekiminin ardından İstanbul Gençlik Spor Kulübü Antrenörü Gazi Bilir, Cemil Boz'a forma ve atkı hediye etti.

"Sarıkamış Şehitleri Anısına İstanbul'dan Kars'a" anma sürüşünde dün İstanbul'dan yola çıkan grup, Adapazarı ilçesi Demokrasi Meydanı'nda, Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Boz ile Sakarya Bisiklet ve Doğa Sporları Derneği üyeleri tarafından karşılandı.

