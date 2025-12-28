SAPANCA GÖLÜ ALARM VERİYOR - Sapanca Gölü'ndeki kuraklık tehdidi, bölge sakinlerini endişelendiriyor
BURAK UÇAR - Türkiye'nin turizm destinasyonları ve Marmara Bölgesi'nin içme suyu kaynakları arasında yer alan Sapanca Gölü'nün su seviyesinin düşmesi, bölge halkında hem ekolojik hem de ekonomik kaygılara neden oluyor.
BURAK UÇAR - Türkiye'nin turizm destinasyonları ve Marmara Bölgesi'nin içme suyu kaynakları arasında yer alan Sapanca Gölü'nün su seviyesinin düşmesi, bölge halkında hem ekolojik hem de ekonomik kaygılara neden oluyor.
Anadolu Ajansının
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.