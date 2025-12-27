Sakarya'da düzenlenen operasyonda 350 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi

Habertürk
        Sakarya Haberleri

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.12.2025 - 21:12
        Sakarya'da gerçekleştirilen operasyonda 350 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

        Sakarya Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekiplerince çalışma başlatıldı.

        L.A'nın (45) aracında yapılan aramalarda, 350 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

        Şüpheli L.A. hakkında adli işlemlere başlandı.

