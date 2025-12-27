Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Sakarya Haberleri

        Sakarya, Kocaeli, Düzce, Bolu ve Zonguldak'ta kar yağışı etkili oldu

        Sakarya, Kocaeli, Düzce, Bolu ve Zonguldak'ta kar yağışı etkisini gösterdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.12.2025 - 15:08 Güncelleme: 27.12.2025 - 15:08
        
        Sakarya, Kocaeli, Düzce, Bolu ve Zonguldak'ta kar yağışı etkisini gösterdi.

        Sakarya'nın Hendek ilçe merkezinde sağanak, hava sıcaklığının düşmesiyle yerini kara bıraktı.

        İlçenin 1725 rakımlı Dikmen Yaylası'na 10 kilometre uzaklıktaki Dikmen Mahallesi ile kentin bazı yüksek kesimlerinde de kar yağışı görüldü.

        - Kocaeli'de Samanlı Dağları beyaza büründü

        Kocaeli'nin Kartepe, Başiskele ve Gölcük ilçelerinin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu.

        Kar yağışıyla Samanlı Dağları'nın Kartepe, Başiskele ve Gölcük'teki kesimleri beyaz örtüyle kaplandı.

        Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Kartepe Kayak Merkezi ve Eriklitepe Tabiat Parkı'na ulaşımı sağlayan yollarda küreme ve tuzlama çalışması yapıyor.

        Jandarma ekipleri de Kartepe'deki dağ yolunun girişinde araçların lastiklerini kontrol ediyor. Kış lastiği olmayan araçların geçişine izin verilmiyor.

        Karın keyfini çıkarmak isteyenler, Kartepe'de yoğunluk oluşturdu. Sisli Vadi bölgesine gelenler, çocuklarıyla kar topu oynayarak eğlendi.

        Öte yandan Kartepe Kayak Merkezi'nde kar kalınlığının henüz pistlerin açılması için yeterli seviyeye ulaşmadığı öğrenildi.

        Çocuklarıyla Sisli Vadi'ye gelen Evren Buyer, AA muhabirine, kara hasret kaldıklarını, yağdığı gibi fırsatı değerlendirmek istediklerini belirterek, "Çocuklar çok mutlu oldu. Eğleniyoruz ailece. 2-3 santimetre kar var. Yukarısı daha fazladır diye düşünüyorum." dedi.

        Barajlardaki su seviyesinin artması bakımından da yağışın önemli olduğunu vurgulayan Buyer, "İki barajımız var Kocaeli'ni destekleyen. Bursa'dan sonra Kocaeli'de de belki sıfır su kalacaktı. Şu an çok iyi, çok sevinçliyiz. Bereket yağıyor." ifadelerini kullandı.

        - Zonguldak

        Zonguldak'ta kar yağışı ve fırtına etkili oldu.

        Zonguldak-İstanbul ve Zonguldak-Ankara kara yolunda ulaşım kar yağışından olumsuz etkilendi.

        Yer yer sis de görülen kara yolunda görüş mesafesi azaldı. Bölgede görevli ekipler, kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı.

        Trafik ekipleri, Zonguldak-İstanbul kara yolunda kış lastiği olmayan araçların geçişine izin vermedi.

        Öte yandan yağışın etkili olduğu yerlerde vatandaşlar kar topu oynayarak keyifli vakit geçirdi.

        - Düzce ve Bolu

        Düzce'de kar yağışı Kaynaşlı, Gölyaka, Yığılca ve Cumayeri ilçelerinde etkili oldu.

        Topuk Yaylası, Kardüz, Balıklı, Sinekli ve Odayeri yaylalarında da kar görüldü.

        Bolu il merkezi ve ilçelerde gece saatlerinde başlayan kar devam ediyor.

        Yağışın ardından araç trafiğine kapalı olan İzzet Baysal Caddesi başta olmak üzere Kent ve Demokrasi meydanları karla kaplandı.

        Kar yağışı Yeniçağa, Gerede, Mengen ve Göynük ilçelerinde de etkisini sürdürüyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

