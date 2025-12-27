Sakarya'da 8 tabancaya el konuldu, 4 şüpheli gözaltına alındı
Sakarya'da 8 tabancaya el konulduğu ve 4 zanlının gözaltına alındığı bildirildi.
Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekiplerince çalışma yürütüldü.
Adapazarı ilçesinde T.K'nin (48) iş yerinde yapılan aramada 5 bulundurma ruhsatlı tabancaya "6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanunu"na aykırı nakil edildiğinden, 1 kurusıkı tabancaya da faturası olmadığından el konuldu.
Öte yandan, ilçedeki 2 ayrı alkollü mekanda yapılan çalışmalarda, E.Ö. ve K.Y'nin üzerinden atışa hazır vaziyette 2 ruhsatsız tabanca ve 11 fişek ile Y.E.K'nin üzerinden 4,6 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Gözaltına alınan 4 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
