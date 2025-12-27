Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sakarya Haberleri

        Sakarya'da 8 tabancaya el konuldu, 4 şüpheli gözaltına alındı

        Sakarya'da 8 tabancaya el konulduğu ve 4 zanlının gözaltına alındığı bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.12.2025 - 14:48 Güncelleme: 27.12.2025 - 14:48
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sakarya'da 8 tabancaya el konuldu, 4 şüpheli gözaltına alındı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Sakarya'da 8 tabancaya el konulduğu ve 4 zanlının gözaltına alındığı bildirildi.

        Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekiplerince çalışma yürütüldü.

        Adapazarı ilçesinde T.K'nin (48) iş yerinde yapılan aramada 5 bulundurma ruhsatlı tabancaya "6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanunu"na aykırı nakil edildiğinden, 1 kurusıkı tabancaya da faturası olmadığından el konuldu.

        Öte yandan, ilçedeki 2 ayrı alkollü mekanda yapılan çalışmalarda, E.Ö. ve K.Y'nin üzerinden atışa hazır vaziyette 2 ruhsatsız tabanca ve 11 fişek ile Y.E.K'nin üzerinden 4,6 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

        Gözaltına alınan 4 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Adana'da korkunç olay! Kanlı düello: 2 genç öldü!
        Adana'da korkunç olay! Kanlı düello: 2 genç öldü!
        Özlem'i evine kadar takip etti... Sokakta vahşet!
        Özlem'i evine kadar takip etti... Sokakta vahşet!
        Eşine de oğluna da acımadı! Katliam evi!
        Eşine de oğluna da acımadı! Katliam evi!
        Serdal Adalı: Yabancı VAR gerekliliktir!
        Serdal Adalı: Yabancı VAR gerekliliktir!
        EFT, havale ve nakit işlemlerine sıkı tedbir
        EFT, havale ve nakit işlemlerine sıkı tedbir
        F.Bahçe ve G.Saray'ın transfer derbisi!
        F.Bahçe ve G.Saray'ın transfer derbisi!
        Sürücüler dikkat! Bolu Dağı'nda yoğun kar: 10 santime ulaştı!
        Sürücüler dikkat! Bolu Dağı'nda yoğun kar: 10 santime ulaştı!
        Ortaokul mezunu... Kapadokya'yı 9 dilde tanıtıyor
        Ortaokul mezunu... Kapadokya'yı 9 dilde tanıtıyor
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Çöp poşetinde bulunmuştu... Yasak aşk cinayetini katil anlattı!
        Çöp poşetinde bulunmuştu... Yasak aşk cinayetini katil anlattı!
        Anne bakkala gitti! Baba işteydi... 2 çocuk ise evdeydi!
        Anne bakkala gitti! Baba işteydi... 2 çocuk ise evdeydi!
        Yemekler geç geldi! POS cihazı nerede? Kanlı sipariş!
        Yemekler geç geldi! POS cihazı nerede? Kanlı sipariş!
        İnmede yanlış müdahalelere dikkat! Hayati riski artırıyor
        İnmede yanlış müdahalelere dikkat! Hayati riski artırıyor
        Beşiktaş'ta Divan Kurulu düzenleniyor!
        Beşiktaş'ta Divan Kurulu düzenleniyor!
        Çocukların boğazına bıçak dayamıştı! Canavar babada sıcak gelişme!
        Çocukların boğazına bıçak dayamıştı! Canavar babada sıcak gelişme!
        2025 âşıkları
        2025 âşıkları
        Kademeli emeklilikte merak edilen soru
        Kademeli emeklilikte merak edilen soru
        "Necip'in üstünde başka forma görmek istemem"
        "Necip'in üstünde başka forma görmek istemem"
        2025'te anne ve baba olan ünlüler
        2025'te anne ve baba olan ünlüler
        Sentetik yıldızlara geçiş
        Sentetik yıldızlara geçiş

        Benzer Haberler

        Polisten 4 ayrı operasyon: 8 ruhsatsız silah ele geçirildi, 4 şüpheli gözal...
        Polisten 4 ayrı operasyon: 8 ruhsatsız silah ele geçirildi, 4 şüpheli gözal...
        Yüksek kesimlerde 20 santimetreye ulaşan kar, ilçe merkezinde de yağmaya ba...
        Yüksek kesimlerde 20 santimetreye ulaşan kar, ilçe merkezinde de yağmaya ba...
        Lapa lapa yağdı, aniden bitti: Kampüste kar sadece 5 dakika sürdü
        Lapa lapa yağdı, aniden bitti: Kampüste kar sadece 5 dakika sürdü
        Evini alkol imalathanesine çevirmiş
        Evini alkol imalathanesine çevirmiş
        Sakarya'da kaçak alkol operasyonunda 1 kişi yakalandı
        Sakarya'da kaçak alkol operasyonunda 1 kişi yakalandı
        Sakaryaspor-Manisa FK maçının ardından
        Sakaryaspor-Manisa FK maçının ardından